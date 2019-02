Fudbaler nevin robijao, sada se vraća fudbalu

Sjećate li se Hakima Al-Araibija, bahreinskog fudbalera koji je u domovini bio proganjan pa je pobjegao u Australiju da bi na medenom mjesecu završio u užasu tajlandskog zatvora.

Prije nekoliko mjeseci njegova stravična priča bila je dio udarnih vijesti svih svjetskih medija i polako je nestajala nada u bilo kakav završetak osim tragičnog.

Ostali su samo hashtag #SaveHakeem na društvenim mrežama i čekanje.

Ali bivši australijski reprezentativac, a danas sportski komentator i veliki borac za ljudska prava Kreg Foster "potegao" je sve diplomatske resurse koje je mogao i - uspio.

Uz pomoć sugestija s najviših pozicija australijske Vlade i različitih ministarstava Hakim je oslobođen, već se vratio u svoju novu domovinu Australiju i uskoro će opet na teren u dresu svog kluba, australijskog trećeligaša Pascoe Vale FC!

Tajlanđani su ga vratili u lancima, mršavog i istraumiranog, ali opet je slobodan.

Skoro je stigao da zaigra barem jednu simboličnu minutu protiv Bentleigh Greensa, ali nije mu bilo krivo što je malo zakasnio na utakmicu na kojoj su njega i velikog čovjeka Krega Fostera dočekale ovacije i skandiranja 'Volimo te, Hakim'!

Već je počeo da trenira ali, razumljivo, nije ni u kakvoj kondiciji i za puni povratak trebaće vremena. Od povratka na australijsko tlo nije se odvajao od junaka Fostera koji je u svojoj misiji spašavanja 25-godišnjeg Bahreinca zakucao na sva vrata na koja je trebalo, uključujući i odlazak u sjedište FIFA u Cirihu krajem januara.

Upornošću je spasio jedan 25-godišnji život, Hakimovu porodicu doživotne tuge, a zbog Fosterove ljudskosti i upornosti Al-Araibi će i sam moći zasnovati porodicu, imati djecu.

Hakeem & @Craig_Foster walk onto a sunny pitch at @pvfc_official for the first home game of the season pic.twitter.com/ZLUNYZSyK6