Fudbaler od 100 miliona izgubio mjesto u startnoj postavi

LONDON - Menadžer Čelsija Maurisio Poketino izjavio je da je ukrajinski fudbalski reprezentativac Mihailo Mudrik izgubio mjesto u startnoj postavi londonskog kluba zbog loše forme, prenose britanski mediji.

Ukrajinski fudbaler je prije godinu dana stigao u Čelsi iz Šahtjora uz obeštećenje od oko 100 miliona evra sa bonusima. Međutim, Mudrik je postigao samo četiri gola na 41. meču za londonski klub.

"To je vrlo jednostavno i radi se o formi. Ako si u formi i ako je zadržiš - igraćeš. Ako ne zadržiš formu ideš na klupu. Mudrik je sada na klupi za rezerve", rekao je Poketino.

Mudrik je ove sezone bio u startnoj postavi Čelsija na samo devet utakmica u Premijer ligi.

"Mudrik ima nevjerovatan potencijal i kvalitet i toga smo svjesni. Međutim, fudbal je timska igra, on mora da razumije neke stvari. Nije mu ovo tenis. On mora da se prilagodi timskoj igri, a za sve to je potrebno vrijeme", dodao je menadžer Čelsija.

Fudbaleri Čelsija će danas na svom terenu dočekati Vulverhempton u 23. kolu Premijer lige.

