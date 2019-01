Fudbaler poslao uznemirujuću poruku neposredno prije nestanka aviona s radara

Potraga za nestalim avionom u kojem se nalazio fudbaler Kardifa Emilijano Sala nastavljena je danas, ali još uvijek nije dala rezultate.

Argentinski napadač je bio jedna od dvije osobe u nestalom avionu koji je izgubio kontakt s kontrolom leta u ponedjeljak.

Kako javlja BBC, Sala je preko aplikacije WhatsApp poslao glasovnu poruku neposredno prije nestanka aviona s radara.

Navodno je rekao da je da je veoma uplašen.

"Pozdrav, mala braćo, kako ste? Ljudi, mrtav sam umoran. Bio sam u Nantu i letao sam na sve strane. Sada sam u avionu koji izgleda kao da će da se raspadne. Idem u Kardif. Sutra me već čeka novi početak, popodone imam prvi trening sa novim saigračima. Ako me ne budete čuli za sat i po, ne znam da li će poslati nekog da me traži, jer teško da će me naći. Ljudi, jako se plašim", navodno je rekao Sala, prenose mediji u Argentini.

Pet letjelica i dva broda pretražuju više od hiljadu kvadratnih milja kako bi našli neki trag aviona.

Ipak, šef potrage Džon Ficdžerald ne gaji nadu da će se potraga imati srećan kraj.

"Nažalost, mislim da nema nikakve nade. Mislim da čak i zdrave osobe ne bi izdržale u vodi duže od nekoliko sati. U ovo doba godine uslovi su veoma surovi, pogotovo ako se nalazite u vodi", rekao je Ficdžerald.