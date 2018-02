Fudbaler pretukao dodavača lopti, pa jedva spasio živu glavu

Sramne scene stižu iz brazilske niže lige. Igrali su domaći Komersijal i Operario, pred kraj utakmice domaćini su poveli 1-0 što je proslavio i jedan od dodavača lopti.

To je iznerviralo gostujuće igrače koje je predvodio Džeferson Reis, koji je s klupe dotrčao iza gola i pretukao ga udaravši ga šakama dok je ovaj bio na tlu.

Pomahnitalog nasilnika jedva su odvojili od njegove žrtve.

Ali kako to obično bude, kad je naišao na sebi ravnog, pobjegao je kao kukavica.

U užurbanom hodu prema kordonu policije i sigurnosti svlačionice, Reis je jedva izbjegao nalet jednog domaćeg igrača i nije mu palo na pamet obračunati se s njim kao što je to 'hrabro' učinio koji minut prije s tinejdžerom kojem je slomio nos.

Problema na putu do svlačionice imali su još tri člana gostujućeg kluba koji su udarili dodavača lopti.

Policija je jedva spriječila domaće navijače i igrače od napada na goste, igrače Operarija morala je odmah da izvede sa stadiona jer je bijesna rulja prijetila da će provaliti u svlačionicu, a tamo se gosti ne bi dobro proveli jer ne bi imali gdje da pobjegnu.

Pretučeni tinejdžer Tadeu Kuter (19), član je omladinske ekipe domaćeg kluba. Osim slomljenog nosa, Tadeu ima frakturu lica i brojne modrice po tijelu.

"Opraštam im, to je najbolji put do pomirenja. Istina slavio sam gol, pa ko ne bi? To je bio gol za pobjedu u sudijskoj nadoknadi", rekao je Tadeu.

Tvrdi da su ga, osim Džefersona, u cijeloj toj gužvi udarili i igrač Rodrigo Gral, fizioterapeut Raul Prazeres i trener golmana.

Policija je privela svu četvoricu, a u pritvoru je ostao samo fizioterapeut Raul.

Kažu da su napali tinejdžera jer ih je provocirao.

Nasilnik potjeran iz kluba

Operario je nakon incidenta izbacio Džefersona Reisa iz kluba, nije jasno šta je s ostalom trojicom, ali brazilski mediji pišu da će svi biti izbačeni iz fudbala nakon što se u istragu uključio i brazilski fudbalski savez.

Predsjednik gostujućeg kluba Estevao Petraljas potvrdio je da je raskinut ugovor s Reisom, ali je i kritikovao domaći klub jer je među dodavače lopti stavio igrača iz omladinskog pogona, što je inače najnormalnija stvar svugdje u svijeti.

"Nismo samo mi odgovorni za incident. Domaći klub odgovara za ponašanje ljudi koji rade na stadionu, a sve je počelo kada je dodavač lopti, inače mladi igrač tog kluba, slavio i ružnim gestama provocirao naše igrače", rekao je Petraljas.

"Inače stavljamo naše mlade igrače kao dodavače lopti, kao i igračice i to ćemo raditi i dalje", odgovorio mu je predsjednik Komersijala Valter Magini.

