Fudbaler rođen u Srbiji debitovao na Euru: Ispunio obećanje dato baki

Drugi dan Evropskog prvenstva otvoren je pobjedom Švajcaraca nad Mađarima rezultatom 3:1 u Kelnu u prvom kolu grupne faze grupe A.

Za reprezentaciju Mađarske debi na velikim takmičenjima je upisao 20-godišnji Miloš Kerkez, član engleskog Bornmuta i jedan od najboljih mladih lijevih bekova na svijetu.

Kerkez je mladić rođen u Srbiji, tačnije u Vrbasu, mjestu u Bačkoj, ali uprkos činjenici da dolazi iz većinski srpske porodice iz Srbije, odabrao je biti reprezentativac Mađarske za koju je nastupio već 16 puta, a za reprezentaciju susjedne zemlje odlučio se zbog obećanja baki koja je Mađarica iz Vojvodine.

Tokom odrastanja u Vrbasu, prve fudbalske korake napravio je u obližnjem Hajduku iz Kule. Međutim, nijednom nije zaigrao za neku selekciju rodne zemlje.

"Srbija me nikada nije zvala. Mađarska mi je dala šansu kada sam imao 15 godina. Ni tada me Srbija nije zvala, a ni sada. Raspitivali su se preko nekih ljudi, ali mene lično niko nikada nije zvao. Mađarska mi pokazuje veliko poštovanje i to mi se sviđa. Odmalena su mojoj porodici iz Mađarske davali veliko poštovanje i to je za mene nezaboravno pa želim vratiti duplo", izjavio je Kerkez u ranijem intervjuu.

Problemi s ponašanjem

Kao devetogodišnjak Kerkez je otišao u bečki Rapid, ali u Austriji se nije predugo zadržao jer klub navodno nije tolerisao njegovo problematično ponašanje. Akos Varga, novinar koji radi za Spieler TV, navodi da je o njegovom ponašanju govorio i Kerkezov otac Sebastijan.

"Istakao je činjenicu da njegov sin uzrokuje ogromne neprilike svojim ponašanjem. Takođe je rekao da je Rapid imao ogroman problem s njim i njegovom disciplinom i da je to jedini razlog što nije ostao duže u Austriji. Miloš uopšte nije lak za vođenje i treniranje, ali je vrijedan i nakon svakog treninga ostaje dulje kako bi odradio dodatne zadatke", ispričao je otac.

Trenirao s Ibrahimovićem

Iz Austrije je otišao u mađarski Đer, odakle je početkom 2021. godine na poziv Paola Maldinija došao u Milan. U italijanskom velikanu igrao je u mladoj ekipi, ali je na treninzima imao prilike raditi sa Zlatanom Ibrahimovićem i bekovskim kolegom Teom Ernandezom, čiji uticaj često ističe.

Početkom 2022. godine odlučio se za prelazak u nizozemski AZ jer je konkurencija u Milanu bila prejaka. Klub je znao da će na ljeto ostati bez beka i kapitena Ovena Vijndala, koji je prešao u Ajaks, a Kerkez je zatim postao standardni prvotimac nizozemskog kluba. Nakon interesa niza klubova, na ljeto 2023. je za 17 miliona evra prešao u Bornmut.

