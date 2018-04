Fudbaler snimio trenutak kada je ranjen iz snajpera (UZNEMIRUJUĆE)

Užasan snimak iz Pojasa Gaze ovih dana obišao je svijet.

Palestinski fudbaler i član Al-Salaha Mohamed Halil snimio je trenutak svog ranjavanja 30. marta u Pojasu Gaze.

Halil je kao i hiljade drugih stanovnika Gaze došao do ograde koja razdvaja Palestinu i Izrael kako bi učestvovao u protestima na Dan zemlje.

On je u kameru govorio o tome kako je Izrael okupirao palestinsku zemlju, a onda je uslijedila pucnjava.

Snajperski metak fudbalera je pogodio u koljeno i smrskao mu ga. Karijera mu je gotova, a moraće biti operisan više puta kako bi uopšte mogao da hoda.

U napadu izraelske vojske na Palestince tog dana poginulo je 17 osoba, a Halil je jedan od 1.400 ranjenih.

