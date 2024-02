Fudbaler uslovio suprugu da prekine karijeru modela, ona je...

Ekipa Bolonje je ove sezone hit u italijsnkoj Seriji A.

Trenutno zauzima visoko peto mjesto na tabeli, a u posljednje vrijeme sjajna izdanja pruža poljski golman Lukaš Skorupski. On je ove sezone osam puta sačuvao svoju mrežu netaknutom i slovi za jednog od najboljih golmana ove sezone u Italiji.

Ono što je zanimljivo za ovog čuvara mreže jeste da ga sa tribina, nekad pored TV ekrana bodri supruga Matilde Rosi, kojoj je Poljak dao nesvakidašnji ultimatum prije nekoliko godina.

Desilo se to prije njihovog vjenčanja. Poljski reprezentativac došao je u Bolonju 2018. godine, a godinu dana ranije se oženio Italijankom Matildom Rosi koju je upoznao na odmoru u Rimu. Ispostavilo se da je poljski golman prije vjenčanja imao jednu rezervu prema svojoj budućoj supruzi. Radilo se o njenoj profesiji modela.

Skorupskom se nije svidjelo što Matilde Rosi često pozira u oskudnoj odjeći na modnim pistama.

„Rekao sam joj da ne želim da se moja djevojka vidi u donjem vešu ili kupaćem kostimu. Ona je to shvatila i rekla DA, budući da sam je shvatio ozbiljno i da mi je stalo do nje, može odustati od toga. Veoma me je impresionirala“, rekao je golman o požrtvovanosti svoje partnerke koja je odustala od profesije koja joj je bila san.

