Fudbaler za koga niko nije čuo: Klubovi jure potpis Mizaka Asantea

Potpuni anonimus u svijetu fudbala preko noći je privukao pažnju evropskih velikana, iako igra u nižem rangu takmičenja.

U pitanju je fudbaler iz Gane, Mizak Asante (15), koji je za svoj Golden Kik postigao nevjerovatan gol u finalu plej-ofa druge lige protiv ekipe Mobile Phone People.

Asante je u stilu Dijega Maradone izbacio iz igre četvroticu fudbalera, zatim i golmana. Napravio je potpuno rasulo u protivničkoj odbrani, a Engleski mediji su ubeđeni da će ovaj pogodak biti kandidat za Puškašovu nagradu koja se na kraju godine dodjeljuje strijelcu najboljeg gola.

Na ostrvu su posebno zainteresovani za ovog mladića zato što dva kluba iz Mančestera ozbiljno prate njegove igre.

Junajted i Siti će pokušati da obezbjede potpis Asantea, ali u trci za dovođenje mladog fudbalera je i Juventus, pa će biti zanimljivo vidjeti gdje će nastaviti karijeru igrač koji je budućnost fudbala.

"Vidim da su ljudi šokirani zbog ovog gola, ali ja nisam iznenađen jer je ovo stvar koju stalno radim. Radio sam to na treninzima, prijateljskim i zvaničnim utakmicama. Možete naći sve na YouTube, ali jasno mi je zašto su iznenađeni ljudi koji me vide prvi put", rekao je Asante za kojeg je poznato da mu je fudbalski idol Kilijan Mbape.

A, njegov trener, Džozef Epton, potvrdio je priče o interesovanju klubova iz Evrope, prenosi Kurir.

Prije ovog gola smo slali video materijal svih igrača klubovima iz inostranstva, ali Asante je jedini fudbaler za kojeg smo dobili odgovor. Javili su se Mančester Junajted, Mančester ssti, Juventus i Genk.

15-year-old Mizak Asante puts himself in the Puskas award conversation for this goal with Ghana's Golden Kicks FC...@ghanafaofficial | #GoalOfTheDay pic.twitter.com/hRThkQPxjg