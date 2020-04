Fudbaler zgrozio javnost u otadžbini: Ne dam pare za borbu protiv korone

Nekadašnjeg napadača Arsenala, Mančester sitija i Totenhema Emanuela Adebajora ne pogađaju kritike medija u domovini što ne želi da donira novac zdravstvenim ustanovama u Togou u borbi protiv korona virusa.

Fudbaler koji je na Etihadu svojevremeno zarađivao i po 200.000 evra nedjeljno poručuje da nema namjeru da dio bogatstva donira u borbi sa bolešću u domovini u kojoj je do sada potvrđeno 88 oboljelih i šestoro umrlih od virusa korona.

Iako su zdravstveni stručnjaci poručili da Africi tek prijeti katastrofa, Adebajora to ne zanima.

"Da budem jasan, za one koji me napadaju što neću da doniram ništa. Neću da doniram ništa. Prosto je tako. Radim šta god hoću i jedem šta hoću. A kasnije će biti ljudi koji će me kritikovati što nisam ništa donirao u Lomeu (prestonica Togoa)", rekao je Adebajor u jednom lajvu na Instagramu, a prenosi španska Marka.

Zanimljivo da Adebajor nije oduvek bio ovakav. Kapiten nacionalnog tima je 2017. velikodušno izdržavao 90 djece u Togou tokom cijele godine. Takođe, posjećivao je siromašne dijelove ove zemlje gdje je donirao novac i hranu i organizovao humanitarne utakmice.

Ta vremena humanosti su, međutim, izgleda prošlost za Adebajora koji se vodi kao član paragvajske Olimpije iz Asunsiona.

(Telegraf.rs)