Fudbalera Fiorentine pokušali da "gepekuju" u Beogradu

Vijest da je mladi fudbaler preživio pravu dramu noćas na Novom Beogradu pošto su dvojica muškaraca pokušala da ga strpaju u gepek, obišla je Srbiju.

Svi su se pitali o kome se radi, ali kako je potvrđeno za portalu "Telegrafu", riječ je o mladom reprezentativcu Srbije Aleksi Terziću, članu Fiorentine.

Terzić je bio sa mladom reprezentacijom Srbije (U21) u Nišu na meču kvalifikacija sa Rusijom 0:2, a poslije meča se vratio u Beograd gdje su igrači imali slobodno. Nije poznato šta je radio na Novom Beogradu u 3 sata poslije ponoći kada se desio incident.

Prema informacijama, prvo je u saobraćaju došlo do svađe, a zatim i do udesa kada je audi udario u BMW fudbalera, u kom je on bio sam. Kada je mladić izašao iz automobila, oni su pokušali da ga ubace u gepek, međutim, uspio je da ih savlada i da im pobjegne.

Dvojica mladića su nakon toga uzeli njegov auto i pobjegli ka naselju Kaluđerica, gdje su kasnije i uhapšeni, nakon što je Aleksa Terzić prijavio slučaj policiji.

Terzić je inače ponikao u Crvenoj zvezdi, prošao je sve mlađe kategorije, poslije se kalio u Grafičaru, a 2019. je otišao ljetos u Fiorentinu za 1,5 miliona evra. Talentovani lijevi bek bio je uz Dejana Joveljića i braću Ilić predvodnik sjajnog tima omladinaca Crvene zvezde.

Pričalo se da će odlaskom Milana Rodića dobiti minutažu, ali poslije dešavanja u zimskom prelaznom roku i velike konkurencije prekomandovan je u Grafičar. U dosadašnjoj karijeri Terzić je odigrao svega šest prvenstvenih utakmica za Crvenu zvezdu.

Zanimljivo je to da je Terzić svojevremeno imao ponudu Juventusa. Međutim, ostao je na Marakani.

"Već sam imao ponudu da pređem u mlađe kategorije Juventusa, ali želeo sam da pravilno prođem razvojni period u svojoj zemlji i u klubu koji volim. Ne bih sebi oprostio da ne ostvarim san da debitujem za Zvezdu. U budućnosti planiram prvo da zaigram za prvi tim, da ostavim trag u klubu i tek kada to ispunim biću spreman da se okušam u inostranstvu. Smatram da bi mom stilu igre najviše odgovarala španska liga. Takođe, volim i italijanski stil fudbala", rekao je Terzić svojevremeno.

(Telegraf.rs)