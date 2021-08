Fudbalere Kjeva više neće vidjeti stadion "Bentegodi''

Stadion "Bentegodi" u Veroni neće više vidjeti fudbalere Kjeva, jer je propao i posljednji pokušaj spasavanja. Priča o kalču pored sveg glamura bila bi nepotpuna bez čuvenih "letećih magaraca", koji su mučili velikane. Nažalost, i ta priča doživjela je neslavan kraj, pošto će se klub iz Verone ugasiti.

Ovo je objavila vjerovatno najveća klupska legenda i trenutno direktor Kjeva Serđo Pelisije. On je pokušavao do posljednjeg trenutka da spasi klub, ali društvo u koje je bio izabran da nađe novog vlasnika i sanira ogromne finansijske probleme to nije uspjelo.

"Nažalost, priča o klubu koji mi je toliko dao danas se završila. To je jedan od najtužnijih dana u mom životu. Jako sam se trudio i zaista sam se nadao da ću moći spasiti klub i nastaviti ovu fantastičnu priču. Nažalost, nisam uspio, mislio sam da ima više ljudi koju su spremni dati sve kako bi očuvali baštinu našeg grada", kaže Pelisije, koji je u Kjevu proveo 19 godina i odigrao skoro 500 utakmica.

Dodaje da nije bilo vremena, ali ni zainteresovanih sa druge strane da se učini nešto više.

"Žao mi je što sam imao jako malo vremena kako bih u ovim teškim vremenima našao nove sponzore i vlasnike. Zbogom, moji voljeni Kjevo, bićeš uvijek navažniji klub mog života", poručio je Pelisije.

Kjevo je na veliku scenu dospio u sezoni 2001/2002, kada je prvi put izboren plasman u Seriju A.

Pod vođstvom italijanskog stručnjaka Luiđija del Nerija "leteći magarci" igrali su spektakularan fudbal te sezone, jedno vrijeme bili i prvi na tabeli, a na kraju su završili na petom mjestu i izborili plasman u Kup UEFA. Na evropskom debiju naletjeli su na Crvenu zvezdu, koja ih je izbacila.

Uslijedile su godine solidnih rezultata u Seriji A, a kruna je trebalo da bude igranje u kvalifikacijama za Ligu šampiona ljeta 2006. pošto su do te prilike došli usljed kazni koje su klubovi ispred njih dobili u aferi "Kalčopoli".

Ipak, nisu stigli do elite, jer je bolji od njih bio sofijski Levski. Već narednog proljeća tim nije uspio da izbori opstanak i vratio se u Seriju B. Od tada klub je bio na prelazu između dva ranga, ali posljednje dvije godine počeo je ozbiljno da grca u finansijskim problemima i ipak nije uspio da opstane.

Krajem prošlog mjeseca je izbačen iz Serije B u Seriju D, najniži rang italijanskog profesionalnog fudbala. Kao razlog za izbacivanje navedeno je da je prilikom provjere finansijskog stanja utvrđeno da ne može da garantuje da će izdržati zahtjeve takmičenja.

Kako je navedeno, vlasnik klub godinama nije plaćao porez, a teško je za povjerovati da će do 24. avgusta, koji je krajnji rok, uspjeti da pokriju dug koji je 30. juna 2020. iznosio 40,2 miliona evra, plus krediti na 14,4 miliona. Lokalni list "Korijere del Veneto" spominje da bi spas mogla biti prodaja kluba kompaniji iz Sjedinjenih Američkih Država, ali se ne navodi njeno ime. Kako sada stvari stoje, na "Bentegodiju" će ubuduće igrati samo Verona, dok Kjevo ide u istoriju.

(Agencije)