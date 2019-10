Fudbaleri Barselone iza sebe ostavili "svinjac" u Pragu

Na društvenim mrežama je objavljen snimak iz svlačionice na stadionu praške Slavije koju su koristili fudbaleri Barselone.

Malo je reći da su igrači katalonskog kluba iza sebe ostavili "svinjac".

Mediji su prenijeli da su u taboru Barselone nezadovoljni što su ti snimci otišli u javnost.

Barselona je gostovala Slaviji u okviru Lige šampiona i slavila je rezultatom 2:1.

This is how Barcelona's squad left their dressing room after their victory against Slavia Prague in the Champions League. Awful to see. pic.twitter.com/nyDkRCG3Hn