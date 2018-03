Fudbaleri BiH igraju protiv Bugarske: Rađanje novih "zmajeva"

Sa novim selektorom, novom vizijom igre, nekoliko mladih igrača, najbolja fudbalska reprezentacija večeras će u prijateljskoj utakmici protiv Bugarske krenuti u novi ciklus, koji u konačnici treba da rezultira plasmanom na Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Selektor Robert Prosinečki od Edina Džeke, Miralema Pjanića i društva želi napraviti napadački tim, kojem se neće dešavati kiksevi iz prošlosti poput onog kada su od vođstva 2:0 u gostima na Kipru poraženi 2:3.

Od nekadašnjeg slavnog fudbalera očekuje se da na svoje pulene prenese energiju i ubojitost u igri koju je imao u igračkim danima, noseći dresove Crvene zvezde, Real Madrida, Barselone...

"Promijenićemo sustav igre, to je sigurno, i upravo ove prijateljske utakmice će nam za to poslužiti, a do početka kvalifikacija za Euro i Lige nacija biće ih još dosta sa Španjolskom, Turskom, Južnom Korejom... Vjerujem da prilagodba i određene promjene koje sam zamislio neće biti problem za igrače, jer su svi profesionalci, igraju u velikim klubovima", istakao je Prosinečki.

Od dolaska na kormilo "zmajeva" već je u januaru imao dva meča, ali tada s igračima većinom iz BH Telekom Premijer lige. Jedan od rijetkih iz udarne postave koji je igrao na američkoj turneji bio je Haris Medunjanin, koji je na okupu s ekipom i u Razgradu, gdje večeras od 18 časova po našem vremenu na "Ludogorec areni" bh. tim gostuje Bugarima.

"Počinjemo novi ciklus s novim selektorom i zaista su moji prvi utisci super. Ima mladih igrača na koje se može računati, tako da je ovo prilika da se još bolje upoznamo i stvorimo jedan drugačiji i, nadam se, još jači tim. Nakon što se nismo uspjeli plasirati na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, sada u prijateljskim utakmicama treba da se pokažemo i uvjerimo selektora da se na nas može računati. Čeka nas teška utakmica s Bugarima, ali rezultat bi trebalo da bude u našu korist", smatra Medunjanin.

Iako u prijateljskim ogledima nije u prvom planu, rezultat je uvijek bitan. Prosinečki zvanično na klupi BiH ima jedan remi sa SAD (0:0) i poraz od Meksika (0:1).

"Rezultat sada nije primaran, nego da vidim igrače kako će funkcionirati u nekom novom sustavu koji ja želim. Naravno, dobro je da imamo rezultat, da pobjeđujemo zbog atmosfere i samopouzdanja", poručio je Prosinečki.

Zbog snijega i nepovoljnih vremenskih uslova njegova ekipa je odradila u Razgradu tek dva treninga, ali je popularni Žuti dobro analizirao Bugare, koji će takođe propustiti Mundijal.

"Bugari igraju promjenjivo, nekad dobro, nekad lošije. Napravili su i neka iznenađenja. Njihovi igrači nastupaju u klubovima iz Rusije, Turske, Italije, Poljske. Imaju kvalitet i sigurno da je to jedan odličan test za nas", kaže Prosinečki.

Već u utorak BiH će gostovati u Francuskoj. Rival u toj test utakmici biće Senegal, čija će se zastava zavioriti ovog ljeta u Rusiji.

"Vrlo lako su se plasirali na SP tako da će to biti jedna odlična utakmica za nas. Njihovi igrači željni su dokazivanja, jer su to utakmice u kojima će izbornik odlučivati ko će od njih ići na SP", zaključio je Prosinečki, kojem je iz Rome stigla molba da ukoliko je moguće u predstojeće dva susreta poštedi Džeku, s obzirom na to da ga sa klubom čekaju važne utakmice u Ligi prvaka s Barselonom.

Utakmica Bugarska - BiH igra se večeras uz direktan prenos na Face TV.

Debi Ćire i Pjanića

Reprezentacije Bugarske i BiH dosad su odigrale samo jedan međusobni susret. Bio je takođe prijateljski 20. avgusta 2008. godine na stadionu "Bilino polje" u Zenici. Gosti su slavili 2:1, a dvostruki strijelac bio je Dimitar Berbatov, dok je počasni pogodak bh. tima bio djelo Senijada Ibričića. Taj meč ujedno je bio i debitantstki na selektorskoj klupi za Miroslava - Ćiru Blaževića, te Miralama Pjanića u dresu BiH. Od reprezentacije se tada oprostio fudbaler Nermin Šabić.

28 godina ima glavni arbitar meča Francuz Fransoa Leteksie i najmlađi je sudija ikada koji će dijeliti pravdu u jednom meču A tima BiH.