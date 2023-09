Fudbaleri BiH počeli pripreme za nastavak kvalifikacija

Zdravstveno stanje Adriana Leona Barišić i Anela Ahmedhodžić briga su selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehe Kodre na početku priprema za septembarski ciklus kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo naredne godine u Njemačkoj.

Umjesto njih timu je priključen mladi defanzivac Juventusa Tarik Muharemović. Bh. tim treninge odrađuje u Trening centru Fudbalskog kluba Sarajevo u Butmiru, a stoper Basela, koji je na okupljanje stigao povrijeđen, nije radio sa ostatkom ekipe.

“Imamo problem. Barišići je došao povrijeđen, obaviće ljekarske preglede pa ćemo donijeti konačnu odluku. Anel Ahmedhodžić najavio je da će sa danom zakašnjenja doći na okupljanje. I on je proteklih dana imao određenih problema sa povredom. Takođe će obaviti ljekarske preglede pa ćemo dolučiti koliko je i da li je spreman za predstojeća dva meča“, istakao je Meho Kodro.

Do kraja kvalifikacija za Euro 2024. godine ostalo je još šest kola, odnosno još šest utakmica za reprezentaciju BiH. Po kvaliteti igrača, očekuje se da će „zmajevi“ borbu za drugo mjesto voditi sa Slovačkom, ali četiri boda manje od Luksemburga pokazuju da i Luksemburžani imaju ambicije uključiti se u trku za drugu poziciju. Ipak, za nadati se i očekivati da će bh. tim predvođen nasljednikom Faruka Hadžibegića, koji je smijenjen nakon poraza od Luksemburga, ipak može prestići Luksemburg i borbu voditi sa Slovacima. BiH u šest utakmica ima domaće susrete sa Lihtenštajnom, Portugalom i Slovačkom, dok će u goste Islandu, Lihtenštajnu i Luksemburgu. Posljednji susret može biti ključan za drugo mjesto, a to je duel sa Slovačkom u Zenici. Slovačka do tog meča ima gostovanja Portugalu i Luksemburgu, dok će na svom terenu ugostiti Portugalce, Lihtenštajn i Island. Portugal ima 12 bodova, Slovačka 10, Luksemburg 7, BiH četiri, Island tri, dok je Lihtenštajn izgubio sve mečeve. Ono što je u ovom trenutku najvažnije za bh. fudbalere svakako su susreti 5. kola u petak u Zenici protiv Lihtenštajna i tri dana kasnije gostovanje u kod Islanda.

„Znamo da situacija bodovna nije povoljna i lagana za nas. Međutim, kreće nešto novo s novim selektorom i nadamo se dobrim rezultatima. Nadamo se da možemo okrenuti stvari u našu korist i popraviti utisak jako lošeg starta kvalifikacija. Počinjemo protiv Lihtenštajna i nadamo se pobjedi. To je jedino što je važno u ovom trenutku. Nije prvi put da se događa promjena selektora, spremni smo za nove izazove, spremni smo pokazati novo lice reprezentacije Bosne i Hercegovine“, rekao je Sanjin Prcić, fudbalski reprezentativac BiH i dodao:

„Ono što će tražiti selektor od nas ćemo pokušati da na najbolji način da odgovorimo na to i da se pripremimo na najbolji način da odradimo tu utakmicu i da dođemo do pobjede”.

Fudbaleri BiH do sada su ubilježili samo jednu pobjedu i tri poraza. Savladali su Island na startu, a zatim izgubili od Slovačke i Luksemburga.