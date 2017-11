Fudbaleri Borca danas nisu trenirali, nezadovoljni isplatom plata

Fudbaleri Borca danas nisu trenirali, ali nije u pitanju štrajk iako su nezadovoljni isplatom plata. Kako saznajemo pojedinim igračima se duguju i četiri plate.

"Nije u pitanju štrajk, igrači danas nisu bili psihički spremni da treniraju. Sutra će biti treninga", rekao nam je izvor iz svlačionice Gradskog stadiona.

Prethodnih dana se pričalo kako se igračima duguje samo plata za oktobar, ali kako saznajemo to nije tačno.

"Nekim igračima se duguju četiri plate i nekoliko rata. Igračima koji su dosli u januaru se duguju plate za jun septembar i oktobar, a igrači koji su došli ovog ljeta nisu dobili plate za septembar i oktobar", kazao nam je izvor.

On je zatim istakao da nije toliki problem što nema plata nego kako kaže zavlačenje.

"Poštenije je da se kaže nema para i da igrači tako namjeste glavu, a ne da se priča o Evropi a mi uz Čelik najgori sa isplaćivanjem plata", izjavio je on i zaključio:

"Igrači su dobili obećanje da će se neke stvari riješiti do meča sa Širokim u posljednjem kolu jesenjeg dijela prvenstva. Mislim da mnogi ne vjeruju u to pošto su obećanja slušali mnogo puta, ali bez obzira na to vjerujem da će sutra biti treninga."