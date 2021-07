Fudbaleri Borca kreću u novu evropsku avanturu: Maksimalno hrabro na Kluž

Maksimalno hrabro u Klužu, moto je s kojim su fudbaleri banjalučkog Borca jutros čarter letom krenuli put Rumunije, gdje će sutra početi novu evropsku avanturu u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Žrijeb im je donio nezgodnog rivala, koji za razliku od njih ima mnogo bogatije iskustvo kada su u pitanju mečevi na evropskoj pozornici i koji je veliki favorit u ovom dvomeču.

"Gledali smo pripremne mečeve Kluža, njihov novi trener Mariuš Šumudica ima dva sistema koja forsira. Oni su ekipa koja kažnjava svaku grešku, zbog toga se moramo boriti do kraja svake akcije, do posljednje lopte. Moramo spriječiti njihovu tranziciju i prodore po krilima, tu su najopasniji. Imaju opasnog kapitena Ciprijana Deaka i napadača Bilela Omranija. Vidjeli smo da se kod njih podrazumijeva to da će nas proći, možda su to činjenice, možda to nije njihova bahatost. Traže i dalje pojačanja, znamo da im je cilj plasman u grupnu fazu jednog od dva najkvalitetnija evropska takmičenja, a pokazali su u posljednjoj deceniji ko su i šta su u rumunskom i evropskom fudbalu. Skautirali smo ih i znamo kako ćemo im se suprotstaviti, a sve što treba da uradimo je da na terenu pružimo maksimum", kaže trener Borca Marko Maksimović.

Cilj "crveno-plavih" je izvući što bolji rezultat uoči revanša u Banjaluci, a zbog problema s lakšim povredama generalku s bijeljinskim Radnikom, koju su dobili 2:1, preskočili su kapiten Stojan Vranješ i napadač Panajotis Moraitis, kao i stoper Marko Jovanović. Njih trojica putuju u Rumuniju, dok je odlazak centralnog beka Dejana Uzelca zbog problema s petom bio pod znakom pitanja. Odranije je poznato da trener Marko Maksimović neće moći da računa na golmana Bojana Pavlovića i napadača Jovu Lukića.

"Imam u glavi kako bi ekipa trebalo da izgleda. Znaju to i momci. Što se tiče novajlija, uklapaju se i neće im biti lako, jer su ovi momci uzeli titulu i moraće dobro da se potrude da ih istisnu. A to će motivisati i starosjedioce da i oni daju dodatno sve od sebe", rekao je Maksimović.

Utakmica Kluž - Borac igra se na stadionu "Dr Konstantin Radulesku", a početak je u 19 časova po srednjeevropskom vremenu.

"Crveno-plavi" slave 95. rođendan

Fudbalski klub Borac iz Banjaluke juče je proslavio 95. rođendan. Osnivačka sjednica Skupštine Radničkog sportskog kluba Borac održana je 4. jula 1926. Međutim, ideja o osnivanju kluba rodila se godinu ranije.

"Jedan od najljepših rođendana dočekao je naš Borac - 95. Zašto najljepših? Zato što je šampion, najbolji u BiH, zato što igra Ligu šampiona, zato što su jasne konture stabilnosti kluba, zato što je vidljiv rast… Najljepšu čestitku očekujemo u utorak, vjerujemo da će je ispisati naši momci protiv Kluža u Rumuniji! Srećno svima koji vole najljepše crveno-plave boje! Aj, Borac", saopšteno je iz Borca.