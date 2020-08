Fudbaleri Borca na "Pecari": Po pobjedu nakon skoro deceniju posta

Dvadeset sedmog februara 2011. godine fudbaleri Borca posljednji put su slavili na "Paceri" protiv Širokog Brijega, a priliku da prekinu niz od devet utakmica bez pobjede će imati u subotu (18.55).

Banjalučani su na gostovanje krenuli oslabljeni jer trener Vlado Jagodić ne može da računa na povrijeđene Almedina Ziljkića i Dejana Bosančića. Ziljkić je lakše povrijeđen i vrlo vjerovatno će moći da zaigra protiv Sutjeske u kvalifikacijama za Ligu Evrope, dok je Bosančić slomio ruku i biće van terena najmanje mjesec dana.

"Znamo za negativnu tradiciju u duelima protiv Širokog Brijega, ali ova generacija momaka može da je sruši, ako pristup i zalaganje budu na očekivanom nivou. Ako damo sve od sebe, rezultat neće izostati. Široki Brijeg je pokazao da je veoma kvalitetna ekipa, mlada, poletna, koju je kolega Branko Karačić odlično uklopio i stvorio hemiju unutar tima, što se vidi na terenu", rekao je trener Banjalučana, koji je naglasio da se može očekivati nekoliko promjena u odnosu na prošlo kolo i pobjedu nad Zrinjskim:

"I da nije bilo ovih povreda, planirao sam određene novitete kako u ekipi, tako i taktici. Imamo svoje poteškoće, ali imamo širinu u igračkom kadru i očekujem da momci koji dobiju šansu imaju pravi pristup. Ono što me raduje je što svi žele da igraju. Na posljednjem meču su Stojan Vranješ i Marko Jovanović igrali pod injekcijama. Sve to pokazuje želju, a uz to i pravi pristup možemo se nadati dobrom rezultatu. Nismo u Širokom slavili od 2011. i nadam se da će toj tradiciji doći kraj."

Vrlo bitnu utakmicu u okviru 5. kola M:tel Premijer lige BiH će igrati Zrinjski, koji je do sada ostavrio samo jednu pobjedu i u 360 prvenstvenih minuta je postigao samo jedan pogodak, što je malo za tim koji želi da se bori za šampionsku titulu. U subotu dočekuju Slobodu.

"Očekuje nas vrlo zahtjevna utakmica s obzirom na sva dešavanja u prethodnom periodu i rezultate koje smo postigli. Nemamo pravo na kiks, očekujem potpuni angažman svih igrača, ali i ostalih u klubu, te da dođemo do bodova i krenemo uzlaznom putanjom", kazao je Mladen Žižović, trener "plemića", i zatim dodao:

"Nadam se da će reakcija igrača biti pozitivna. Ne sumnjam u pristup, te u sebe i stručni štab. Moramo prihvatiti sportski izazov koji je ispred nas. Iz ove krize moramo da izvučemo pouke, vidjeli smo neke stvari u odnosu prema igri, a donijećemo adekvatne odluke. Trebaju nam momci koji su željni i gladni uspjeha. Niko ne može da sruši ono što smo radili u proteklom periodu, te reći da smo zaboravili igrati i trenirati."

M:tel Premijer liga BiH

1. Željezničar 4 4 0 0 9:1 12

2. Borac 4 3 0 1 10:2 9

3. Široki Brijeg 4 2 2 0 6:4 8

4. Sarajevo 3 2 1 0 5:2 7

5. Velež 4 2 1 1 6:5 7

6. Tuzla siti 4 2 0 2 6:4 6

7. Sloboda 4 1 1 2 4:5 4

8. Zrinjski 4 1 1 2 1:3 4

9. Radnik 4 0 3 1 2:4 3

10. Krupa 4 1 0 3 1:5 3

11. Mladost DK 4 0 1 3 4:16 1

12. Olimpik 3 0 0 3 1:4 0

Parovi 5. kola: (subota): Široki Brijeg - Borac (18.55), Zrinjski - Sloboda (21.05), nedjelja: Krupa - Radnik (17), Tuzla siti - Olimpik (17), Sarajevo - Velež (19). Danas igraju Željezničar - Mladost Doboj Kakanj.