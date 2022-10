Fudbaleri Crvene zvezde izgubili od Ferencvaroša

Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su na gostovanju od ekipe Ferencvaroša, sa 2:1, u četvrtom kolu grupe H Lige Evrope.

PoslIije 4:1 u Beogradu, očekivala se daleko bolja partija igrača šampiona Srbije, ali to se nije dogodilo, pa je mađarski tim sa nova tri boda učvrstio vođstvo na tabeli sa devet bodova.

Izabranicima trenera Miloša Milojevića nedostajalo je oštrine u završnici, malo toga im je ove večeri polazilo za nogom pa je rezultat takav kakav je.

Poslije četiri kola, Crvena zvezda je poslednja na tabeli sa tri boda.

Možda je početak nagovještavao drugačiji rasplet kada je poslije kornera Kange u prvom minutu došlo do gužve pred golom Ferencvaroša, Rodić je za malo zakasnio i prilika je propala.

Nije trebalo mnogo igračima ekipe iz Budimpešte da se saberu. Odmah su krenuli u nalete, nekoliko puta su u prvih desetak minuta pripretili golu Borjana, kada su Eraković i Dragović dobro reagovali i otklonili opasnost.

Ipak, nisu uspjeli u tome u 23. minutu, poslije prodora Amera Gojaka po levoj strani.

Ubacio je loptu pred gol, tamo je na desetak metara sačekao Kristofer Zakarijesen, Borjan je odbio loptu poslije prvog šuta, ali ne i drugog - niko nije reagovao na odbitak, pa mu nije bilo teško da je ubaci u mrežu - 1:0.

Bukvalno ništa poslije toga do kraja prvog dijela, osim nekoliko mlakih pokušaja, nismo vidjeli od Crvene zvezde.

Kontra u trećem minutu nadoknade je obećavala više, ali nije bilo završnice, tako da se na poluvrijeme otišlo minimalnom prednošću Ferencvaroša.

Drugi dio je počeo naletom Crvene zvezdem u 46. minutu, sve se činilo idealno, Aleksandar Pešić je postigao gol, ali VAR ga je poništio.

Opravdano, jer je Pešić prilikom prijema igrao zaista rukom. Četiri minuta kasnije, velika prilika za domaćine, prenosi B92.

Rajan Mmae je šutirao, lopta se od vrha kopačke Dragovića odbila do stative, Borjan je već bio savladan, srećan je tada bila na strani srpskog šampiona.

Ipak, u 55. minutu, sjevnula je dugo očekivana kontra crveno-bijelih. Lopta je na lijevoj strani došla do Stefana Mitrovića, koji je precizno ciljao, lopta se od lijeve stative odbila u mrežu - 1:1. I kada se činilo da slijedi preokret, uslijedila je kontra Mađara, poslije koje su zaradili korner poslije prilike Zakarijesena.

Loša reaskcija odbrane Crvene zvezde, loptu je na drugoj stativi sačekao Sami Mmae i poslao je glavom u mrežu za 2:1. Stefan Mitrović je u 72. minutu imao novi dobar pokušaj, zahvatio je loptu volej udarcem, ali je bio neprecizan, lopta je otišla preko prečke.

Pokušali su crveno-bijeli do kraja da stignu do gola za 2:2, imali su nekoliko solidnih napada, ali nije bilo ideje kako da se probije odbrana Ferencvaroša i dođe do prave šanse, pa je rezultat ostao nepromijenjen.