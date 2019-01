Fudbaleri Krupe počeli pripreme za nastavak BHT Premijer lige BiH

Fudbaleri Krupe, jači za trojicu novajlija, danas su počeli pripreme za nastavak BHT Premijer lige BiH, gdje će imati samo jedan cilj, a to je izboriti opstanak u društvu najboljih.

Krupa je trenutno posljednja na tabeli i pet bodova je daleko od sigurne zone. Petar Kurćubić, trener Banjalučana, u nastavku sezone će moći da računa na Nikolu Mandića, Krešu Jelića i Emana Blaževića, a Draško Ilić, predsjednik kluba, najavio je dolazak još pojačanja.

"Očekujemo i pregovaramo sa još nekoliko pojačanja koja bi mogla da dođu u Krupu, ne možemo još uvijek izaći u javnost sa imenima, ali se nadam da će do našeg odlaska na pripreme u Medulin doći još dva-tri igrača", rekao je Ilić i dodao:

"Nezasluženo se nalazimo na posljednjem mjestu i na to je uticalo dosta okolnosti. Prije svega mislim na prodaju najboljih igrača, drugi razlog je to što smo bili oštećeni u nekim mečevima i treći razlog je to što nismo napravili dobru selekciju igrača koji bi trebalo da budu zamjena za najbolje. Ipak, mislim da imamo dobre šanse da izborimo opstanak."

Banjalučani 28. januara putuju na pripreme u Medulin, gdje će biti do 10. februara. Učestvovaće na Istra Vinter kupu, gdje će odmjeriti snage sa Šibenikom 3. februara, Austrijom iz Klagenfurta 7. februara, dok od položaja na tabeli zavisiti ko će im biti rival 9. februara. Nakon toga će Krupa 13. februara igrati protiv Kozare, a generalna proba je 16. februara protiv Rudar Prijedora. Prvi ispit na pripremama očekuje ih 16. januara protiv Bratstva iz Gračanice.

Iz Krupe su najavili da će u narednom periodu početi rekonstrukciju stadiona, a tu se prije svega misli na teren. Istakli su da su ušli u projekat izgradnje reflektora, te da u tome očekuju podršku lokalne zajednice i resornog ministarstva u Vladi RS.

"Zadržali smo 90 odsto igračkog kadra. Zadovoljan sam jer imamo dosta prostora za napredak. Imali smo tokom prošle sezone osam povređenih igrača, oni nisu imali kontinuitet i mislim da će dati mnogo veći doprinos u nastavku prvenstva. Očekujemo još pojačanja i bićemo mnogo kvalitetniji na poleće. Uradićemo sve što je u našoj moći da izborimo ostanak u Premijer ligi BiH. Igra tokom prvog dela sezone nije bila toliko loša, ali moramo se potruditi da to prate i rezultati", rekao je Peter Kurćubić, trener Krupe.

Krupa Premijer ligu nastavlja 23. februara i na svom terenu će dočekati Zvijezdu 09.