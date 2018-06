Fudbaleri Paname pokazali koliko vole svoju zemlju

Reprezentacija Paname u Rusiji igra svoj prvi, istorijski, Mundijal.

Na startu Svjetskog prvenstva Panama nastupa protiv Belgije, koja je apsolutni favorit u ovoj utakmici.

Koliko fudbalerima Paname znači igranje na smotri najboljih selekcija svijeta, pokazuju emocije i suze tokom intoniranja nacionalne himne, prenosi "Faktor.ba".

Oni su takođe iz sveg glasa, zajedno s navijačima, otpjevali himnu.

Ovo je nagovještaj da će igrači Paname "ginuti" na terenu kako bi ostvarili što bolji rezultat.

Nadamo se da neće razočarati i da će nam pružiti prelijep fudbal u utakmicama koje budu igrali.

There was a lot of emotion and passion for #Panama during their national anthem. Something very special about a nation playing in the #WorldCup for the first time ever. Historic. #VamosPanama #LosCanaleros #BELPAN #PAN pic.twitter.com/xQbawJgb8A