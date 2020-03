Fudbaleri Rome odrekli se jednodnevne plate za borbu protiv virusa

Roma je danas objavila da će kupiti tri ventilatora i osam novih kreveta za intenzivnu njegu za bolnicu u Rimu koja se bori protiv krize Covid-19, nakon što su igrači i stručni štab donirali dnevnu platu u kampanji kluba za prikupljanje sredstava.

Nakon razgovora o kritičnoj situaciji u Italiji, koja je juče prestigla Kinu zbog najviše smrtnih slučajeva s virusom korona na svijetu, igrači prvog tima i stručni štab jednoglasno su pristali donirati dnevnicu Rominoj kampanji, povrh svakog pojedinačnog doprinosa koji su mnogi od njih već napravili.

Zajednička donacija Edina Džeke i društva je iznosila više od 200.000 evra pa sada kampanja Rome za prikupljanje sredstava, započeta prošle sedmice, trenutno iznosi 460.000 evra te je već blizu zadatog cilja od 500.000 eura.

Bolnica Lazzaro Spallanzani u Rimu, jedna od najvažnijih specijalnih bolnica u Italiji za borbu protiv koronavirusa, sada je potpuno očajna za novom opremom pa je Roma odmah iskoristili dio sredstava kako bi naručila tri ventilatora intenzivne njege, pet plućnih ventilatora za podintenzivnu njegu i osam novih kreveta za izntenzivnu njegu.

#ASRoma players & staff have agreed to donate a day’s salary - on top of individual contributions - to the club’s #COVID19 campaign. Roma has immediately ordered: ▪️ 3 Intensive care ventilators ▪️ 5 Pulmonary ventilators ▪️ 8 Intensive care beds More: https://t.co/6LnmT2EKyx pic.twitter.com/OeEsOhGALa