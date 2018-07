Fudbaleri Sarajeva otputovali u Italiju: Atalanta napada sa sedam igrača

Atalanta napada sa sedam igrača i samo disciplinovanom igrom i iznad naših mogućnost bez i najmanje greške možemo se nečemu nadati, rekao je Husref Musemić, šef stručnog štaba Fudbalskog kluba Sarajevo, uoči prve utakmice drugog pretkola Lige Evrope.

"Bordo tim" juče je iz Sarajeva letom preko Zagreba otputovao u Italiju, gdje u četvrtak igra meč u Ređio Emiliji. Iako su autsajderi, bh. predstavnici naglašavaju da ne dolaze sa bijelom zastavom. Igru protivnika detaljno su analizirali i uz pravi pristup vjeruju da nisu bez šanse.

"Idemo u Italiju da odigramo što je bolje moguće, na našem maksimalnom nivou, jer jedino tako se možemo nadati nečemu. Analizirali smo ih. Oni su ekipa koja vrši pritisak na svim dijelovima terena. Neće nam dati ni da trepnemo", rekao je Musemić.

Italijani su posebno opasni po krilnim pozicijama. Njihovi bekovi igraju visoko i vrlo često ostaju gore.

"Treba nam gustina u igri. Pokušaćemo igrati što bliže njihovim igračima, praviti veoma mali razmak između naših i njihovih igrača, ne otvarati se. Imaju odlične bekove, sjajne napadače Alehandra Gomeza i Josipa Iličića. Praktično napadaju sa čak sedam fudbalera. Odlični su, ali i oni su samo ljudi koji hodaju po zemlji, ne lete. Imamo i mi sigurno neke svoje adute", istakao je Musemić.

O rezultatu, kaže, ne razmišlja, iako bi vjerovatno remi unaprijed potpisao.

"Ako me pitate šta želim, reći ću - pobjeda, jer to je smisao sporta. Realno je da je ne mogu najaviti. Ne razmišljam o rezultatu, iako bi naravno bilo dobro da bude aktivan pred revanš na 'Koševu'", kaže Musemić, čija je ekipa u prvom pretkolu eliminisala Bananc iz Jermenije.

Fudbalski klub Atalanta saopštio je da je do ponedjeljka u 23 sata za prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv bh. predstavnika Sarajeva prodao 5.700 ulaznica. Kapacitet stadiona "Mapei" u Ređio Emiliji, na kojem će klub iz Bergama ugostiti "bordo tim", je skoro 24.000 mjesta, a organizovan dolazak najavili su i navijači Sarajeva. Iz italijanskog kluba su pozvali navijače da u što većem broju dođu i podrže svoje ljubimce na prvom evropskom stepeniku. Cijene ulaznica za ogled sa Sarajevom kreću se od 10 do 50 evra u pretprodaji. Na dan utakmice biće potrebno izdvojiti nešto veći iznos, jer se cijene kreću 20 do 70 evra.

Prva utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope između Atalante i Sarajeva igraće se u četvrtak u Ređio Emiliji, s početkom u 20.30. Revanš je na programu sedam dana kasnije na Olimpijskom stadionu "Asim Ferhatović Hase - Koševo". Bolji iz ovog duela u trećem kolu kvalifikacija sastaće se sa pobjednikom ogleda Hapoel Haifa - Hafnafjordur.

Sude Mađari

Susret Atalante i Sarajeva sudiće Mađar Tamas Bognar. Pomagaće mu sunarodnjaci Balazs Buzas, Teodoros Georgiu i Peter Solimosi. Poznati su i arbitri mečeva druga dva preostala bh. predstavnika u Evropi. Zrinjskom će u Mostaru protiv Valete sa Malte pravdu dijeliti Neil Dojle, sa pomoćnicima Emetom Djnanom, Alenom Linčom i Grahamom Kelijem (Irci). Susret Željezničar - Apolon (Kipar) sudiće Austrijanci Aleksander Harkam sa asistentima Andreasom Vitšnigom, Robertom Steinašerom i Kristijan Petrom Kioširkom.