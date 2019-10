Fudbaleri Saudijske Arabije prvi put u Jerusalimu

Fudbalska reprezentacija Saudijske Arabije posjetila je Jerusalim i molila se u džamiji Al Aksa, trećoj po značaju u islamu.

Njih u utorak očekuje meč sa palestinskim reprezentativcima na Zapadnoj obali.

To je prva posjeta saudijskog tima toj palestinskoj teritoriji i istočnom Jerusalimu.

Arapski klubovi i reprezentacije su ranije odbijali da igraju na palestinskim teritorijama da ne bi tražili dozvolu za ulazak od Izraela, zemlje koju većina od njih ne priznaje.

Utakmica u utorak predstavlja promjenu politike za saudijsku kraljevinu, jer se ranije igralo protiv palestinskog tima u trećim zemljama.

U međuvremenu su i reprezentacije Iraka, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina dolazile na palestinske teritorije.

Saudijska Arabija i Izrael nemaju diplomatske odnose ali dvije zemlje, kako se vjeruje, imaju tajne kontakte zbog zajedničkog neprijatelja Irana.

Saudijski navijači su ushićeni zbog istorijske utakmice svoje fudbalske reprezentacije protiv palestinske braće na Zapadnoj obali, ali odbacuju sugestije da je to znak postepene normalizacije veza između kraljevine i jevrejske države.

Jedan zvaničnik Palestinske uprave izjavio je za palestinsku novinsku agenciju Vafa (Wafa) da su saudijski gosti upoznati sa situacijom na muslimanskom svetom mjestu u Jerusalimu i da "izraelska policija uznemirava vjernike i jevrejski fanatici pod sponzorstvom države pokušavaju da preuzmu kontrolu".

Izraelski mediji podsjećaju da Palestinci već dugo optužuju Izrael da pokušava da izmijeni status kvo na svetilištu koje Jevreji zovu Brdo hrama jer su se tu nalazili drevni jevrejski hramovi, a Arapi Haram al Šarif (Uzvišeno utočište), što izraelski lideri poriču.

Brdo hrama je u istočnom Jerusalimu koji je Izrael osvojio u Šestodnevnom ratu 1967. godine i kasnije anektirao, što međunarodna zajednica nikada nije priznala.

Ono je često poprište sukoba muslimanskih vjernika i policajaca. Palestinski predsjednik Mahmud Abas se u nedelju sastao sa saudijskim reprezentativcima i izrazio ponos zbog posjete i utakmice u okviru kvalifikacija za Svjetski kup 2022.godine.

Saudi Arabia football team for the first time in Palestine National News https://t.co/6Cx4pC06wP pic.twitter.com/u3H1ATgS6E