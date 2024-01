Fudbaleri Slobode počeli pripreme za nastavak sezone

Prozivkom na stadionu Tušanj zvanično su počele pripreme FK Sloboda Tuzla za nastavak sezone u Prvoj ligi Federacije BiH i najmasovnijem takmičenju, Kupu BiH.

Šefu stručnog štaba FK Sloboda Tuzla, Zlatanu Naliću na prozivku se odazvalo 27 fudbalera te će crveno-crni pripreme započeti sa rosterom kojim je okončan jesenji dio prvenstva.

„Ono što je specifično za ovu ligu jeste da ona ima malo dužu pauzu u odnosu na Premijer ligu BiH, ali mi smo iskoristili taj period da radimo, tako da smo trenirali cijeli mjesec decembar što nije slučaj u Premijer ligi. Odradili smo prvi trening, ali mi smo u pogonu već nekih 30 dana. Imamo isti tim kao sa kraja polusezone, još uvijek niko novi nije priključen u ekipu. Prisutno je par igrača koji su na probili, a što se tiče konkretnih pojačanja, možemo očekivati dvije do tri promjene u ekipi, ali o tome ne možemo zvanično govoriti iz razloga što kompletna procedura nije okončana, ali možemo očekivati da će to biti završeno u narednih deset dana“, izjavio je Zlatan Nalić.

Prije nastavka sezone u Prvoj ligi F BiH, Sloboda će u februaru odigrati utakmicu osmine finala Kupa BiH protiv FK Sarajevo.

„Kao što sam ranije rekao, to je atraktivan rival, čitav život Sloboda igra sa njima. Pravi protivnici su to Slobode, te želimo te povratnike u budućnosti. Vrijednost utakmice je velika i za naše navijače, te je vrlo bitno da tu utakmicu odigramo dobro, a mi smo možda na papiru, kao jedan federalni ligaš malo slabiji protivnik. Nemamo premijerligaški roster, ali vidjeli ste da su sve utakmice trenutna performansa, a to smo najbolje mogli vidjeti kako to izgleda protiv Željezničara“, izjavio je Zlatan Nalić.

