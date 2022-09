Fudbaleri Srbije večeras u Oslu protiv Norveške u Ligi nacija

Fudbalske reprezentacije Norveške i Srbije, večeras će od 20.45 sati u Oslu, u direktnom duelu odlučiti ko će biti pobjednik grupe i izboriti plasman u A Ligu nacija.

"Nisam kuvar pa da tražim recept za Halanda. Rekao sam mnogo puta da se radi o fantastičnom igraču koji igra u jednom od najskupljih timova na svetu. Okružen je u Mančester Sitiju saigračima vrhunske klase i naravno da u toj sitiaciji njegov talenat dolazi do punog izražaja", rekao je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi.

"Utakmica koju je Norveška izgubila pre dva dana od Slovenije potvrđuej da i za njega ima rešenja. Zaista ga je teško zaustaviti, ali nije nemoguće.Treba biti maksimalno skoncentrisan, voditi računa o njihovim centarštevima sa krila, o kontranapadima i ne dozvoliti mu da u našem šesnaestercu dobije puno prostora", izjavio je Stojković na konferenciji za medije u Oslu.

Selektor Stojkovia rekao je da ni ovoga puta nema ni najmanju dilemu oko sastava tima.

"Naravno da u glavi opet imam startnih 11, bez obzira što imamo određene kadrovske probleme. Ne možemo da računamo na Milinković-Savića i Račića. Sergej je zaista važan igrač u našem timu, ali tu su i drugi momci i ne sumnjam da ću naći pravo rešenje, odnosno igrača koji će umeti dostojno da ga zameni. Ja sam trener koji voli da njegova ekipa igra lep i atraktavan fudbal, tako ae biti i sutra u Oslu", rekao je Stojković.

Kapiten Srbije Dušan Tadić, koji će protiv Norveške odigrati jubilarnu 90. utakmicu u dresu nacionalnog tima, kaže da nije bitan broj utakmica, već rezultat koji se napravi sa reprezentacijom.

"Dakle, računa se broj pobeda, broj učešća na završnim turnirima Evropskog i Svetskog prvenstva. Inidivualna statistika je nebitna, pogotovo taj broj nastupa. Očekuje nas jedna izuzetno zahtevna utakmica. Ulog je prvo mesto u grupi i plasman u viši rang Lige nacija. Daćemo sve od sebe da osvojima tri boda u Oslu. Norveška ima odličnu ekipu, nisu tu samo Haland i Odegard. Pobedili su nas u Beogradu, ali tada je jedan detalj prelomio u njihovu korist. Naša ideja ostaje ista, želimo da dominiramo od prvog minuta i da ofanzivnom igrom stignemo do cilja. To je ono što Mister Stojković traži od nas na svakoj utakmici. Da igramo lep fudbal i da kroz igru stižemo do rezultata", rekao je Tadić.