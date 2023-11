Fudbaleri Željezničara spremni za meč sa Posušjem

Fudbaleri Željezničara će u okviru 15. kola M:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine dočekati Posušje

Šef stručnog štaba Abdulhakem Al-Tuvaijri istakao je da je njegova ekipa spremna da odigra dobru utakmicu.

„Uvijek je dobar izazov kao što je ova utakmica. Igramo prvi put pred našim navijačima od kako sam ja tu, i to je nešto posebno za mene. Kada dođete u nešto novo, testirate igrače da vidite na kojem su nivou fizičke spreme. U dobroj su poziciji, ali treba još rada. Imamo nekoliko igrača koji se oporavljaju, nekoliko igrača koji su izašli iz povrede. Još uvijek nije sastav potpuno kompletan. U dobroj su formi, ali moramo još da radimo kako bismo bili spremni za predstojeće utakmice koje nam dolaze do zimske pauze“, rekao je trener Željezničara.

On dodaje da imao je ideju kako treba igrati njegov tim u budućnosti.

„Imam ideju kako to treba izgledati defanzivno i ofanzivno. To je kolektivni rad i samo zajedno možemo postići ono što smo zamisli. Neke stvari nedostaju, neke promjene su potrebne u postavi. Dosta je stvari koje se mogu unaprijediti, da bi tim bio na maksimumu. Tim ima mnogo potencijala, to je miks iskusnih igrača, igrača u srednjim godinama i mladih igrača. Imamo iskustvo i mladost i sa tim miksom imamo dobre šanse. Neke promjene jesu potrebne da bi tim išao naprijed, to je sigurno“, kaže strateg „plavih“.

Prvotimac Sulejman Krpić nada se da će promjene u Željezničaru donijeti rezultate.

„U zadnje vrijeme se dešavalo nekih dosta stvari. Odlaskom prošlog trenera ekipa je bila malo uzdrmana. Došao je novi šef stručni štab, brzo smo se prilagodili šefu, radimo. Cilj nam je da izađemo iz ove rezultatske krize. Uz dobar rad to bi trebalo brzo da se desi. Kod nas je atmosfera uvijek dobra“, kazao je Krpić.

