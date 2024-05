Fudbalerke SFK 2000 Sarajevo 20. put pobjednice Kupa

Finalni meč Kupa Bosne i Hercegovine za seniorke odigran je danas u Trening centru N/FS BiH u Zenici, a fudbalerke SFK 2000 Sarajevo bile su bolje od bijeljinskog Radnik Bumeranga pobijedivši rezultatom 5:1.

Ovo je 20. jubilarni trofej u Kupu za sarajevski klub. Amela Kršo u 13. minutu centrira sa lijeve strane za Dajanu Spasojević koja je precizna za 1:0. Ajla Zukić u 38. oduzima loptu igračicama Radnika, izlazi sama pred protivnički gol i udvostručuje prednost svog tima. Zukić u 44. sa desne strane asistira Zerini Piskić koja postiže treći gol na utakmici.

U nastavku Sarajke postižu još dva gola. Nikolina Vujadin u 71., u svom prvom kontaktu s loptom po ulasku u igru, odličnim šutem sa ivice kaznenog prostora pogađa mrežu. U 74. Alisa Spahić odličnim driblingom na petercu se oslobađa čuvarke i šalje loptu iza leđa Iman Dumanjić.

Radnik u drugoj minuti nadoknade uspijeva da ublaži poraz, a gol je postigla Amina Mujanović lob udarcem iskosa sa lijeve strane.

„Čestitam igračicama i stručnom štabu na ovom uspjehu. Odigrali smo lijepu utakmicu. U prvenstvu dominiramo, imamo veliku prednost u odnosu na protivnike, pa je i normalno da dođe u određenim trenutcima i do opuštanja. To je razlog što je igra u drugom poluvremenu malo „pala“. Raduje me i igra mladih igračica Radnika. One su i kod visokog rezultata nastavile da igraju svoju igru i pokazale su da imaju kvalitet. U budućnosti sigurno možemo očekivati još jači Radnik. Utakmica je bila dobra i za publiku koja je napravila lijep ambijent u Trening centru. Možemo sumirati da je danas bio praznik ženskog fudbala u Zenici“, kazala je trenerica SFK 2000 Samira Hurem.

