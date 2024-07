Fudbalerke Srbije minimalno slavile protiv Izraela

Jedan gol za tri nova boda. Rezultatski gledano, ženska fudbalska reprezentacija Srbije ostvarila je pobjedu teže nego što se očekivalo, pogotovo što je rival bio totalni autsajder, selekcija Izraela.

Ipak u praksi to je bilo bez mnogo uzbuđenja 1:0 (1:0). U meču koji se igrao u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, pretposlednjem u prvom krugu, grupne faze kvalifikacija, Srbija je došla do vođstva u ranoj fazi meča, preko Tijane Filipović, a niko tada ne bi prognozirao da će to biti i konačan ishod meča.

Izabranice selektora Dragiše Zečevića bile su sve vrijeme bolji rival, kontrolisale su dešavanja na terenu, ali izostala je bolja realizacija. Srbija sada odlazi u Glazgov, gdje je 16. jula očekuje posljednji meč u grupi, protiv lidera u gripi, reprezentacije Škotske koja je slavila u Slovačkoj (2:0).

