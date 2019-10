Fudbalerki spao hidžab, potez protivnica oduševio svijet

FIFA je početkom 2014. godine fudbalerkama dozvolila da nose hidžab. Upravo zbog te odluke fudbalu je porasla popularnost i među ženama u arapskim zemljama.

Zanimljiva scena desila se nedavno na meču u Jordanu koja je pokazala ljepotu i poštovanje.

Ekipa Šabab el-Ordona igrala je protiv Arab Ortodoks kluba, a u centru pažnje bila je igračica koja je nosila hidžab.

Njoj je jedna od protivnica slučajno malo skinula hidžab, zbog čega je ona odmah reagovala i pokušala da sakrije kosu, prenosi "Avaz".

U tome su joj pomogle protivničke igračice koje su je okružile da bi ona namjestila hidžab te da javnost ne bi vidjela njenu kosu.

Pogledajte sjajan potez koji pokazuje veliku dozu kolegijalnosti i razumijevanja.

Bigger than sports. When a soccer player's hijab started falling off to reveal her hair, her opponents gathered around to provide cover while she fixed it. (via @JordanFA) pic.twitter.com/rSUxM0S5Xe