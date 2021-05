Fudbalski spektakl godine u programu Nove BH

Evropsko fudbalsko prvenstvo, koje se održava od 11. juna do 11. jula 2021. godine, gledaoci u Bosni i Hercegovini moći će pratiti ekskluzivno u programu Nove BH.

„Koncept Evropskog prvenstva, kao jedne šarene karavane koja će proputovati kroz 11 evropskih gradova, zasigurno će biti mnogo više od fudbala, prije svega, imat ćemo priliku da upoznamo jedinstvene kulture, znamenitosti i historiju gradova domaćina. To i jeste magija fudbala i njegova univerzalna vrijednost, da zabavlja, inspirira, briše granice, spaja gradove, države i ljude širom svijeta. Uz to, reprezentacije će imati podršku navijača s tribina, a tu navijačku euforiju i osjećaj radovanja priželjujemo skoro dvije godine. S aspekta televizijskog prijenosa, Nova BH spremna je našim gledateljima prenijeti sve najvažnije i najbolje trenutke s ovog takmičenja. Uz veliki trud i angažman sportske redakcije i našeg produkcijskog tima, siguran sam, da naše gledatelje očekuje najuzbudljivije sportsko ljeto na Novoj BH ”, kazao je Adis Hadžić, sportski novinar i komentator.

Na kanalu ove bh. televizije tokom 30 dana fudbalske čarolije, gledaoce očekuje 51 utakmica grupne i nockout faze takmičenja, a koje vode i do najuzbudljivijeg trenutka prvenstva - velikog finala zakazanog na londonskom Wembley stadionu 11. jula 2021. godine. Iz najmodernijeg televizijskog studija i uz pomoć tehnologije proširene stvarnosti, Nova BH uz prenos utakmica priprema i posebne emisije sa fudbalskim stručnjacima i profesionalcima. Gledaoci Nove BH kroz mnogobrojne rubrike, biće u prilici osvojiti i vrijedne nagrade.

Format takmičenja i gradovi domaćini

EURO 2020 biće poseban u mnogim aspektima. U čast 60. godišnjice UEFA EURO-a, organizatori su, prvi put u historiji odlučili da prvenstvo bude održano u 12 različitih evropskih gradova. Ipak, pandemija koronavirusa poremetila je prvobitni UEFA-in plan, pa je konačan broj gradova koji će ugostiti najbolje evropske selekcije sveden na 11. Tako će se najbolji evropski fudbaleri za titulu prvaka Evrope takmičiti na stadionima u Amsterdamu, Bakuu, Bukureštu, Budimpešti, Kopenhagenu, Glazgovu, Londonu, Sankt Peterburgu, Sevilji, Minhenu i Rimu. Polufinale i finale odigrat će se na legendarnom stadionu Wembley u Londonu, koji će nakon 1996. godine još jednom ugostiti glavni spektakl evropskog nogometa.

Najbolje fudbalske selekcije Starog kontinenta podijeljene su u 6 skupina na temelju žrijeba. Svaka od reprezentacija će odigrati najmanje tri utakmice u grupnoj fazi, prije nego pređu u nockout fazu koja je i najuzbudljiviji dio takmičenja. Prolazak u osminu finala izborit će prvoplasirana i drugoplasirana reprezentacija iz svake skupine te četiri najbolje trećeplasirane ekipe. Pored toga, prvi put na Evropskom prvenstvu koristiti će se i VAR tehnologija koja omogućava video-provjeru kontroverznih situacija.

Favoriti

Ko što je već poznato, u smotri najboljih fudbalskih selekcija Evrope učestvuju tradicionalno najveće supersile evropskog fudbala. Tu su reprezentacije Njemačke i Španije, koje su, sa po tri titule, ujedno i najuspješniji učesnici prvenstva do sada. Branitelj naslova je Portugal, koji je 2016. godine osvojio željeni naslov na čelu sa superzvijezdom Cristianom Ronaldom. Među favoritima je svakako i aktuelni svjetski prvak, Francuska.

Maskota, himna i lopta EURO-a 2020

Evropsko prvenstvo u fudbalu nezamislivo je bez maskote, a službena maskota EURO-a 2020 je dječak Skillzy, inspiriran ljepotom slobodnog i uličnog fudbala, freestyle akrobacijama i takozvanom panna kulturom. Skillzy je nasljednik Super Viktora, koji je bio službena maskota na Evropskom prvenstvu u Francuskoj.

Početkom maja predstavljena je i službena himna Evorpskog prvenstva pod nazivom “We Are The People”. Na pjesmi legendarnog nizozemskog DJ-a /producenta Martina Garrixa gostuju i Bono i The Edge. Pjesma slavi glavnu temu EURO-a 2020 – zajedništvo, pogotovo u svjetlu svih izazova s kojima se svijet u posljednje vrijeme suočio, a s naglaskom na posebnost ovog turnira koji se prvi put igra širom cijele Evrope.

Službena lopta EURO-a 2020 odaziva se na ime Uniforia, što je izvedenica iz riječi “jedinstvo” i “euforija”. U osnovi je mnogo više od fudbalske lopte, jer utjelovljuje 60 godina evropske fudbalske kulture. To je simbol jedinstva koji ne poznaje jezične prepreke i granice.

Evropsko prvenstvo u fudbalu 11. juna otvaraju Italija i Turska, uz prisustvo navijača. Susret sa Olimpico stadiona prva je utakmica koju gledaoci u BiH mogu pratiti u direktnom prenosu na Novoj BH, a biće zanimljivo pratiti i samu ceremoniju otvaranja EURO-a 2020.