Fudbalsku utakmicu prekinulo rušenje elektrane

Fudbalska utakmica koja se igrala u engleskom gradu Ragliju prekinuta je zbog kontrolisanog rušenja četiri dimnjaka gradske elektrane.

Kontrolisano rušenje četiri dimnjaka visine 117 metara elektrane u Ragliju bila je zakazana za 11 časova i 15 minuta, što su domaćini utakmice, očigledno, smetnuli s uma, prenosi RTS.

Rušenje rasladnih tornjeva je bila poslednja faza gašenja elektrane na čijem mjestu će biti izgrađeno novih 2.300 kuća.

