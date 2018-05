Gaiska Mendijeta za "Nezavisne" o Svjetskom prvenstvu: Španija uvijek mora po trofej

U četiri godine dva puta su bili prvaci svijeta i jednom Evrope, ali onda je uslijedio krah 2014. na Mundijalu u Brazilu, da bi dvije godine kasnije ispali u osmini finala Starog kontinenta. I pored toga reprezentacija Španije je jedan od najvećih favorita za osvajanje popularne "Boginje", što je u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" istakao i legendarni fudbaler "crvene furije" Gaiska Mendijeta.

Ostalo je nešto više od pola mjeseca do početka najvažnijeg sportskog događaja ove godine. Ljubitelji fudbala moći će da uživaju u potezima velikih fudbalskih majstora, među kojima su sigurno i oni koji će da nose dres Španije. "Crvena furija" možda ne djeluje onako moćno kao od 2008. do 2012. godine, ali Dijego Kosta, Isko, Andres Inijesta, David Silva, Koke, David de Hea, Cezar Aspilikueta, Serhio Ramos... garant su da ovaj tim može daleko da dogura u Rusiji. U njih vjeruje i Mendijeta, koji je svojevremeno bio jedan od najskupljih fudbalera svijeta, pošto je za njega Lacio platio Valensiji 48 miliona evra u ljeto 2001.

"Španija je sigurno među favoritima nakon svega što se dešavalo prethodnih godina. Tranzicija u timu je napravljena na najbolji mogući način i imamo odličan sastav. To smo vidjeli u kvalifikacijama. Imamo pravo da budemo optimistični. Kada vidimo ostale timove koji su favoriti, kao što su Brazil, Argentina, Njemačka i Francuska, Španija je sigurno među njima. Možemo do trofeja, što treba da bude cilj Španije na svakom takmičenju", počeo je priču bivši fudbaler Valensije, Lacija, Barselone... i naravno selekcije Španije.

NN: Ko će biti najveća zvijezda Mundijala, od koga možemo da očekujemo najviše?

Mendijeta: Biće tu sva velika imena, kao što su Lionel Mesi, Nejmar, Kristijano Ronaldo, Luis Suarez... To su sve velika fudbalska imena. Najbolji igrač će sigurno biti neko iz ekipe koja izbori plasman u polufinale ili finale. Osim toga, na djelu ćemo vidjeti i dosta talentovanih fudbalera, teško je reći samo jedno ime, ali sigurno je da će ovo biti jedno od najboljih prvenstava ikada. Utakmice će sigurno biti veoma zanimljive i radujem se prvenstvu.

NN: Sa Španijom nažalost niste došli do trofeja, ali Vam je to pošlo za rukom u Valensiji. Ipak, pretpostavljam da najviše žalite zbog poraza u finalima Lige šampiona?

Mendijeta: Ne žalim, ali bih volio da je bar jedna utakmica završila drugačijim ishodom. Nije lako plasirati se u finale, a nama je to pošlo za rukom dva puta u dvije godine. Volio bih da smo dobili barem jedno finale. Ipak, to je bio veliki uspjeh za klub, igrače, navijače, ali šteta je što nismo dobili niti jedan meč.

NN: Vaš transfer u Lacio bio je jedan od najskupljih u istoriji. Da li je taj podatak stvarao pritisak na Vas? Da li je to bio razlog za nešto lošije igre u Italiji?

Mendijeta: Nikada nisam razmišljao o tome koliko su me platili. Uvijek sam htio da budem najbolji što mogu biti i tražio sam najbrži način da se što prije uklopim u italijanski fudbal. Nikada nisam razmišljao o plati i obeštećenju, novac mi nikada nije bio motiv. Nisam bio pod pritiskom, ali nisam imao kontinuitet i priliku da se prilagodim, pošto je Italija bila zahtjevnija nego Španija. Igrao sam vrlo malo utakmica i to nije bilo dovoljno. Promijenio sam tim i zemlju. Bilo je teško i nisam dobio priliku da se dokažem.

NN: Igrali ste u tri najjače lige Evrope (Španija, Italija i Engleska). Gdje Vam je bilo najteže, a gdje ste najviše uživali?

Mendijeta: Bez sumnje najteže mi je bilo u Italiji. Fizički je bila veoma zahtjevna liga. U Španiji sam najviše uživao. Poznavao sam fudbal i uživao sam. U Engleskoj se igrao najatraktivniji fudbal, ali u Španiji mi je bilo najljepše.

NN: Nakon karijere ste postali DJ. Šta Vas je privuklo muzici?

Mendijeta: Trudim se da to radim što je više moguće, ali je teško jer mi fudbal uzima veći dio vremena. Radim to jer volim muziku i to je način da dijelim svoju strast prema tome. To je veliko iskustvo za mene i još jedan način da se zbližim sa publikom koja voli fudbal i muziku.

NN: S igračima kao što ste Vi fudbal je imao dušu. Da li mislete da je danas snaga mnogo važnija nego fudbalsko znanje?

Mendijeta: Fudbal je postao atletski sport. U moje vrijeme vještina je bila najpotrebnija. Voljeli smo fudbal, danas je sve nekako drugačije. Najviše se gleda koliko si kilometara pretrčao, koliko si puta pogrešno dodao... Sada je najbitnija statistika i to je promijenilo fudbal. Igrači su postali roboti.

Ni sada ne voli da gubi

NN: Iako ste se povukli prije skoro 10 godina i dalje igrate fudbal. Da li Vas igranje humanitarnih mečeva vraća u igračke dane?

Mendijeta: Volim još da igram fudbal. Trudim se da treniram i ostanem u formi. Cijeli život sam u sportu i ne mogu bez fudbala. Ne volim da gubim ni u ovakvim utakmicama (smjeh), ali je sve mnogo opuštenije. Uživamo, a sigurno je da i navijači uživaju jer mogu na djelu da vide fudbalske legende iz raznih generacija.

Teško ostaviti nešto što voliš

NN: Kada ste se povukli imali ste 34 godine, ali pretpostavljam da je bilo teško reći zbogom?

Mendijeta: Teško je kada shvatite da je došao trenutak da se povučete. To nikada nije lako. Nije lako odreći se nečega što mnogo volite. Ako ste spremni bude barem malo lakše. Mnogi žele da igraju, ali ne mogu. Volio bih da sam mogao još da igram, ali bilo je pravo vrijeme da se povučem. Možda sam mogao da igram još koju godinu, ali ne žalim što sam se povukao.