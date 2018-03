Galatasaraj želi Sarića

Standardni prvotimac Elvis Sarić vjerovatno će napustiti narednog ljeta Fudbalski klub Sarajevo. Veznjak tima sa "Koševa" već duži period budi interesovanje mnogih evropskih klubova.

Konkretan potez napravili su iz Galatasaraja, čiji je skaut Johan Elmander nedavno uživo gledao nekoliko Sarićevih utakmica u bordo dresu i dresu "zmajeva".

Trenutno je dilema da li će FK Sarajevo od eventualnog odlaska ovog kvalitetnog igrača u Tursku uspjeti zaraditi, s obzirom na to da još nije produžio ugovor koji ističe s krajem sezone. Upravo zbog toga, i pored dobrih partija za FK Sarajevo novopečeni reprezentativac BiH u posljednje vrijeme našao se na meti kritika navijača, koji smatraju nekorektnim to što želi otići a da pritom ne profitira klub. Njegov menadžer Anđelko Jurkić tvrdi da će do produženja saradnje ipak uskoro doći, te pojašnjava šta je u tom dijelu priče do sada bilo sporno.

"Postojala su neka dugovanja koja su kočila produžetak ugovora. U pregovorima smo sa čelnicima Sarajeva u vezi s tim i očekujem da ugovor bude produžen, a samim tim i Sarajevo da zaradi u slučaju nekog transfera. Međutim, zasad on ostaje fudbaler Sarajeva", tvrdi Jurkić.

Osim slavnog turskog kluba, bh. internacionalac navodno je i na meti Kasimpaša. Sariću je nakon partija u reprezentaciji BiH tržišna vrijednost dodatno porasla na 500.000 evra. Prošle zime Sarajevo je odbilo ponudu Korona Kielcea iz Poljske. Izvor "Nezavisnih" blizak FK Sarajevo tvrdi da su konkretne ponude zimus stigle još iz Belgije i Bjelorusije, ali je transfer tada stopiran na insistiranje šefa stručnog štaba Husrefa Musemića. Isti izvor dodaje da je njegov odlazak sada gotova priča.

"Sarić je kvalitetan igrač, veoma tražen i samo zahvaljujući važećem ugovoru zadržan je zimus na insistiranje Musemića, koji je imao na to pravo. Sada je situacija drugačija. Ugovor mu ističe, te Sarajevo nije u poziciji da odlučuje. Menadžer iz Hrvatske, koji već duže vrijeme radi za jednu agenciju u Turskoj i koji je učestvovao u transferima nekih bh. reprezentativaca i ranijih godina, je posrednik u ovoj priči. Čeka se samo još zeleno svjetlo trenera Galatasaraja Fatiha Terima. Sarajevo Sarića može zaustaviti samo ukoliko ponudi više od 'Galate', a svima je jasno da je to gotovo nemoguće", tvrdi izvor "Nezavisnih".

U ovoj sezoni Sarić je za Sarajevo odigrao 22 utakmice u BH telekom Premijer ligi BiH. U listu strijelaca upisao se tri puta, uz pet asistencija. Na "Koševo" je stigao na ljeto 2016. godine. U karijeri je još igrao za Slobodu, Inter Zaprešić, Lučko, Vinogradar i GOŠK iz Dubrovnika.