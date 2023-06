Galtije i sin privedeni zbog optužbi za rasizam

Aktuelni trener Paris Sent-Žermena, Kristof Galtije i njegov sin Johan Valovik-Galtije privedeni su danas zbog optužbi za rasizam, javljaju francuski mediji.

Obojica su uhapšeni u Nici gdje su i počinili navodni grijeh o kojem se počelo pisati u aprilu kada se u medijima pojavio i-mejl nekadašnjeg sportskog direktora Nice, Žulijena Fornijea.

U njemu je Fornije nadređenog Dejva Brailsforda obavijestio da mu je Galtije više puta govorio kako jedan fudbalski tim ne smije u svojim redovima imati toliko crnaca i muslimana.

Galtijeov sin je optužen zbog toga što je baš on Fornijeu prvi rekao da je takva situacija neodrživa.

Christophe Galtier and his son were taken into police custody as part of the investigation into discrimination at OGC Nice. (Source: @RMCsport ) pic.twitter.com/JAWatyVSrF