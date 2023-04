Galtije šokiran optužbama za rasizam

Menadžer Pariz Sent-Žermena Kristof Galtije "šokiran" je optužbama za rasizam koje su mu upućene iz vremena provedenog u Nici i pokrenuće pravne korake protiv tih tvrdnji.

Galtije je navodno komentarisao da ima "previše crnih i muslimanskih igrača" u svojoj bivšoj ekipi u procurjelom i-mejlu koji je objavio francuski fudbalski reporter Romain Molina.

Molina tvrdi da je i-mejl došao od bivšeg fudbalskog direktora Nice, Juliena Fournijea - iako on to poriče.

Drugi izvještaj lokalnog francuskog medija "Nice-Matin" tvrdi da je tokom niza od pet pobjeda 56-godišnjak zamolio muslimanske igrače da ne poštuju Ramazan.

