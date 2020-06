Garsija pričao Argentincima o Zvezdi: Navijači "ludi", tenk simbol kluba

Mateo Garsija je dao intervju za argentinske medije gdje je pričao o Crvenoj zvezdi, njenim navijačima, Dejanu Stankoviću, Vladanu Milojeviću, ali i o temama poput tenka ispred Marakane i čuvenog slavlja ulaska u Ligu šampiona na borbenom vozilu, ali i o mržnji između Srba i Hrvata koja vlada na ovim prostorima.

On je istakao da je znao koliko su navijači Zvezde fantatični, ali da je tek na meču protiv Jang Bojsa shvatio koliko su ludi.

"Znao sam da su navijači Crvene zvezde fanatični, ali kada je došao dan meča sa Jang Bojsom shvatio sam koliko su ludi. Crvena zvezda je bila prvak Evrope, ali poslije rata na prostorima bivše Jugoslavije, nije više bio u vrhu. Danas, nije nimalo lako ući u Ligu šampiona. Zato smo taj uspjeh žestoko proslavili", ispričao je.

Argentince je posebno interesovalo kako je došlo do slavlja u borbenom vozilu poslije osvajanja Lige šampiona.

"Nikada nisam vidio da se fudbalski uspesi proslavljaju vožnjom u tenku. Slavili smo u svlačionici, onda su iskusniji igrači rekli da moramo napolje. Nas nekoliko novajlija nije znalo šta se dešava. Na kraju su nas stavili u borbeno vozilo. Zbog gužve nismo mogli da uđemo u sve gradske ulice. Ali dugo smo se vozili, sve je to pratio i vatromet", opisao je Mateo.

Novinari su ga pitali da li će se voziti u tenku poslije meča sa Radnikom na prvom meču sa navijačima poslije osvajanja titule.

"To borbeno vozilo je uvijek izvan stadiona. Koliko sam shvatio to je jedan od simbola kluba. Ljudi se stalno slikaju pored tenka. Čak je i moja porodica to uradila kada je došla da me posjeti. Koliko sam shvatio ovoga puta se nećemo voziti u tenku, nego u otvorenom autobusu. Međutim, u Srbiji možete svašta da očekujete", rekao je Mateo Garsija.

Garsija je imao samo riječi hvale na račun Dejana Stankovića.

"Za sve što je uradio u igračkoj karijeri Dejanu Stankoviću treba skinuti kapu. Mnogo zna, stvarno se od njega može mnogo naučiti. Od kada je on došao promijenili smo stil igre. Mnogo traži od defanzivaca, ima želju da oni igraju sa loptom. Od vezista traži igru u oba pravca, punu mobilnost. Dobro je prošlo nacionalno prvenstvo, vidjećemo kako će to izgledati u evropskim kvalifikacijama", priča Garsija.

Osvrnuo se i na Vladana Milojevića, koji je insistirao na njegovom dolasku.

"On nam je dao samopouzdanje za mečeve domaće lige. Stalno smo napadali i imali posjed. Domaće takmičenje nam je to dozvoljavalo. U Ligi šampiona se sve promijenilo. Desilo se nešto suprotno. Svakom ima pravo na mišljenje. Ali promjenu stila nismo dobro podnijeli. Ni kod kuće protiv Bajerna i Totenhema nismo izašli visoko. I pobijedili su nas", kaže Argentinac.

Dočarao je argentinskoj javnosti da u Srbiji postoji 5-6 konkurentnih timova, a da ostali nisu dovoljno kvalitetni i istakao je da je Partizan jak.

"Srpska liga je za mene nešto sasvim novo. Postoji pet ili šest konkuretnih timova, ostali nisu taj kvalitet. Partizan ima vrlo jak tim. To je srpski klasik. Ove sezone nismo uspeli da ih pobijedimo u prvenstvu. Izgubili smo i igrali neriješeno. Igrao sam i u Arisu i shvatio da je grčka liga jača", rekao je Garsija.

Meč na Maksimiru između Dinama i Zvezde 1990. godine i dalje se ne zaboravlja ni u Argentini, pa su novinari pitali Matea kakva je sada situacija u odnosu između Srba i Hrvata.

"Prošlo je više od 30 godina od tih događaja. Nije više vreme za rat. Međutim, tenzije i dalje postoje. Srbin ne može da čuje za Hrvata, ne može da ga vidi... Rivalitet prevazilati sportske okvire. To je nacionalizam", kaže Garsija.

Opisao je i kako je u Srbiji bilo tokom karantina dok je trajala pandemija korona virusa.

"Imali smo veoma strog karantin. Nisi mogao mjesec dana da gurneš nos na ulicu. Uvek su tu bili policajci u civilu ili žandarmi. Klub nam je na adresu poslao kućne bickle i sprave kako bismo održavali formu. Mjesec dana poslije toga smo počeli da treniramo po grupama. Najviše dvojica igrača bez ulaska u svlačionice. To je trajalo 20 dana", zaključio je Garsija.

(Telegraf.rs)