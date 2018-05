Gatuzo i u penziji napada s leđa

Italijanski velikan Andrea Pirlo u ponedjeljak je odigrao svoju posljednju utakmicu u bogatoj fudbalskoj karijeri i zvanično otišao u penziju.

Za tu priliku pozvao je mnoge zvijezde, svoje saigrače i prijatelje koji su učestvovali u spektaklu na San Siru.

Neizbježna je bila pojava Đenara Gatuza, Milanovog trenera i najveće šaljivdžije među okupljenim facama. Rino je ušao u drugom poluvremenu i nakon samo 90 sekundi da pokaže raskoš svoje grubosti.

Faulirao je Nikolu Ventolu s leđa. U prijateljskoj utakmici. I to nikog pretjerano nije iznenadilo.

Utakmica između "Bijelih i Plavih zvijezda" završila je 7-7, a Pirlo je odigrao po jedno poluvrijeme za svaku ekipu.

Strijelci za bijele bili su: Pato (2), Vijeri, Inzagi (3) i Matri, a na njihovoj strani igrali su i brazilski velikan Ronaldo, Del Pijero, Dida, Frančesco Toti te Dario Šimić.

Only Gattuso makes a tackle like this in a friendly! pic.twitter.com/N6IM1dOxFm