Gatuzo nakon odlaska iz Milana podijelio pet miliona evra

Đenaro Gatuzo napustio je klupu Milana nakon što je klub završio na petom mjestu Serije A što im nije donijelo ciljani plasman u Ligu šampiona.

Za sve u klubu, uključujući i slavnog veznjaka, bio je to neuspjeh. Gatuzo je na kraju oduševio gestom.

"Odričem se dvogodišnjeg ugovora s Milanom. Moja priča s ovim klubom nikad nije bila vezana za novac, a to neće biti slučaj ni u budućnosti", poručio je na odlasku.

Trebalo je da dobije pet miliona evra jer mu je ugovor raskinut prije vremena, ali taj novac će završiti na računima njegovih pomoćnika i ljudi s kojima je sarađivao u Milanu.

Sav iznos ostavio je njima i tako ponovo potvrdio da je riječ o unikatnom karakteru. Većina trenera ili igrača znatno se obogate u ovakvim situacijama ili ako ne dobiju novac na vrijeme, idu na sud. Međutim, 41-godišnji Rino je nešto drugačiji tip.

Vodio je Milan u 83 utakmice te ostvario 40 pobjeda, 23 remija i 20 poraza u godinu i po mandata.

Odlučio je sam da se povuče, odluku je objavio prije sastanka čelnika kluba.

"Odlučio sam da odem iz Milana. Nije bila laka odluka, ali morao sam da je donesem. Nije se dogodio neki određeni trenutak kad sam prelomio, više je to posljedica svega što se nakupilo kroz 18 mjeseci. Radio sam sa strašću, bili su to nezaboravni mjeseci. Boli me što moram da odem", rekao je.

Da mu je Milan uručio otkaz, Gatuzo bi imao pravo na dvogodišnju platu jer mu ugovor s italijanskim velikanom traje do tada.

(Index.hr)