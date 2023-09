Gdje je "Kvaradona"?

Gruzijski fudbaler Kviča Kvaračkeliju već šest mjeseci nije postigao gol u svim takmičenjima.

Da je bio potpuni anonimus – nije. Ali ni oni što su od ranije čuli za Kviču Kvaračkeliju nisu mogli da predvide bum kakav je prošle sezone napravio u Italiji. I ne samo u Italiji. Čitava fudbalska Evropa pričala je o neuhvatljivom momku što je na mala vrata iz nekakvog Dinamo Batumija stigao podno Vezuva i aktivirao vulkan što već više od pola vijeka spava. Pričala je prošle jeseni, a priča i godinu dana kasnije, samo što povod trenutno nije najbolji.

Na debiju gol i asistencija, šest dana kasnije još dva komada. Serija A je spuštenog garda dočekala mršavog momka iz Gruzije i mnogo joj je vremena bilo potrebno da shvati kako je on zapravo došao da pokori Italiju. Da organizuje žurku kakvu Napulj nije vidio preko tri decenije. I tako i bi. Dok su protivničke ekipe shvatile da se Kvaračkelija ne šali, Napoli je već spremao mjesto u vitrini za još jedan, treći Skudeto.

No, od utakmice sa Torinom 19. marta ove godine na kojoj je stigao do "dabl-dabl" učinka, Kvaračkelija nije postigao ni gol. Na ukupno 23 uzastopne utakmice u svim takmičenjima, ako računamo i mečeve reprezentacije za koju je do tada takođe rešetao. Punih šest mjeseci nijednom se nije upisao u strijelce. U koloni sa asistencijama jedno uspješno dodavanje koje je prethodilo pogotku saigrača, protiv Sasuola u drugom kolu nove sezone. Italijanski mediji iz nedjelje u nedjelju obasipaju Rudija Garsiju pitanjima o tome kada će Kviča konačno da proradi, dok su navijači protivničkih timova okrenuli na šalu i počeli da podsjećaju na stanje u fudbalu kada je Kvaračkelija poslednji put postigao gol. Tada su primera radi Arsenal i Dortmund bili lideri u Premijer ligi odnosno Bundesligi, Mančester Siti i dalje nije imao trofej Lige šampiona u vitrinama, dok je trener Čelsija bio Frenk Lampard, piše "B92".

"Nadam se da će se Kvara vratiti na staro što pre. Razgovarao sam sa njim i rekao mu da ako se bude koncentrisao samo na postizanje golova, nikada se neće vratiti. Sve o čemu treba da razmišlja je igranje fudbala, da uživa u njemu, čak i u defanzivnim zadacima. To je jedini način da povrati samopouzdanje i golove", poručio je Garsija uoči utakmice sa Bolonjom, ali se ni posle nje ništa nije promenilo, prenosi "B92".

Kviča i dalje čeka na novi gol.