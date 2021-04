"Gdje ste bili prije Fergusona? Ko bi bio u Superligi prije 30 godina"

Predsjednik Evropske fudbalske unije Aleksandar Čeferin u svom današnjem govoru prilikom kritike osnivanja Superlige pomenuo je i Crvenu zvezdu, ali i brojne klubove iz istočne Evrope.

"Gdje je bio Mančester junajted u deceniji prije nego što je ser Aleks Ferguson stupio na scenu. Sjećate li se? Gdje je bio Juventus prije 15 godina? Koliko znam u Seriji B. Da su klubovi koji su dominirali evropskim fudbalom prije 30 ili 40 godina odlučili da prave Superligu, kako bi ona izgledala? Bili bi tu Notingem Forest, Aston Vila, Hamburg, Steaua, Porto, PSV i Crvena zvezda. To je bio evropski krem tada. To bi bila Superliga. Ali fudbal se mijenja. A neki to ne razumiju. Vide samo promjene na bankovnim računim", rekao je Čeferin.

Slovenac je u svom govoru oštro kritikovao vlasnike engleskih klubova koji su učestvovali u osnivanju Superlige, a njegov kolega i predsjednik Svjetske fudbalske federacije (FIFA) Ðani Infantino kazao je da su uslovno "manji" klubovi veoma važni za fudbal.

"Neki misle da, kako bismo uspjeli, moramo da kopiramo drugi model, ali postoji razlog zbog kojeg je evropski fudbal najpopularniji. Baš taj što zasnovan na jasnom modelu koji je odolio zubu vremena. Model zasnovan na raznolikosti. Raznolikost je ono što evropsko društvo čini jedinstvenim. Isto važi za fudbal. Takmičenjima UEFA su potrebni Atalanta, Seltik, Rendžers, Dinamo Zagreb i Galatasaraj. Potrebni su nam ti klubovi. Ljudi moraju da znaju da je sve moguće. Da svako ima šansu. Moramo da održimo san živim", rekao je Infantino.