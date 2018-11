Genijalan potez Kumana i pomoćnika: Van Dajka stavili na mjesto špica

Selektor Holandije Ronald Kuman napravio je odličan taktički potez u finišu meča Lige nacija sa Njemačkom koji je završen rezultatom 2:2.

Tim bodom Holanđani su obezbijedili prvo mjesto u grupi 1 A lige nacija, a štoper Liverpula je pogodak postigao u prvom minutu nadoknade utakmice.

Međutim, nedugo poslije meča, na društvenim mrežama se odnekud pojavio snimak na kojem se vidi papirić sa taktičkom postavkom Holandije u finišu meča.

Nijemci su do 85. minuta vodili sa 2:0, golovima Tima Vernera i liroja Sanea, da bi u 85. minutu Kvinsi Promes smanjio na 2:1.

U nadoknadi, Virdžil van Dajk je na sličan način postigao gol za 2:2 i nastala je velika radost momaka u narandžastim dresovima.

Međutim, sve je bilo plod vješto smišljene taktike. Holandija je u posljednjih pet minuta meča igrala u formaciji 3-2-3-2 u kojoj su Kvinsi Promes, Memfis Depaj i Tete igrali iza dva napadača. Jedan je bio Luk de Jong, a drugi, na opšte iznenađenje, Virdžil van Dajk.

Interesantno je da iza svega ne stoji samo Kuman, već i njegovi saradnici Dvajt Lodeveges i Kes van Vonderen. To je i sam Kuman priznao poslije utakmice.

"Dobio sam ceduljicu od pomoćnika Dvajta Lodevegesa. Nisam imao pojma šta je na njoj ispisano. Sjajno je što je Virdžil postigao gol. Koliko puta su to Nijemci činili u posljednjim minutima? Eto, sad ste svi vidjeli da i Holandija može tako. Naravno, Dvajt i Kes van Vonderen su sa mnom prije utakmice prolazili kroz moguće varijante igre, morali smo nešto da smislimo i za finalnu fazu. Kada su Nijemci poveli sa 2:0, rekao sam nećemo to učiniti tada jer bi očas posla bilo 4:0 ili 5:0. Želio sam to da uradimo na 2:1", otkrio je Kuman tajnu svog stručnog tima.

New post (Holland’s tactics sheet shows Virgil van Dijk as STRIKER) has been published on sportr7ty - https://t.co/509rfqMd5O pic.twitter.com/uFT6AaD4T2 — spoort (@spoortr7ty) November 20, 2018

Izvor: B92