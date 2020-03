Gigs o pojačanju Junajteda: Fernandez je fantastičan, biće još bolji

Rajan Gigs, bivši kapiten Mančester junajteda i današnji selektor fudbalske reprezentacije Velsa, izjavio je da je Bruno Fernandez nevjerovatno podigao nivo kvaliteta "crvenih đavola" te da će kako vrijeme bude odmicalo biti još bolji.

Fernandez je u Junajted stigao u zimskom prelaznom roku iz lisabonskog Sportinga i veoma se brzo adaptirao. U prvih pet utakmica upisao je tri gola i dvije asistencije, što je impresioniralo Gigsa.

"On je fantastičan igrač. Podigao je klub, podigao je sve oko sebe, a još su njegovi rani dani u klubu. I mislim da može biti još bolji. Protresao je zemlju, a to je ono što želite, iako je došao u januarskom prelaznom roku kada se nešto takvo ne dešava često. Ali, on je fantastičan igrač i drago mi je što ga vidim da igra tako dobro", kazao je Gigs za britanske medije.

Velšanin je živa legenda kluba s Old Traforda za koji je odigrao 963 takmičarske utakmice i postigao 168 golova. Uz to tokom 24 sezone u Mančester junajtedu osvojio je sve što se može osvojiti u klupskom fudbalu. Za reprezentaciju Velsa odigrao je 64 utakmice uz 12 pogodaka.