Glasajte za svog favorita za najboljeg igrača Lige nacija

Na Twitter profilu UEFA Lige nacija u toku je anketa za najboljeg dosadašnjeg igrača Lige nacija, novog takmičenja krovne kuće evropskog fudbala.

U uži odabir ušli su Romelu Lukaku (Belgija), Aleksandar Mitrović (Srbija), Marko Asensio (Španija) i Edin Džeko (Bosna i Hercegovina), a po dosadašnjim rezultatima ankete u vođstvu je Aleksandar Mitrović sa 42 odsto, dok Džeko drži drugu poziciju sa 29 odsto glasova.

Svoj glas dalo je 8.170 glasača do sada, a opcija za glasanje će biti otvorena do sutra u podne.

Edin Džeko je za BiH u Ligi nacija do sada postigao tri gola na tri meča.

Prvo je srušio Austriju na Bilinom Polju 11. septembra, a onda je sa dva gola na Grbavici u revanšu protiv Sjeverne Irske najvjerovatnije ovaj tim poslao u ligu C.

Best player so far? #NationsLeague pic.twitter.com/zJEc6IcfyX