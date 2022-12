Glavni dokaz da Ronaldo prelazi u saudijski Al Nasr?

Da li je ovo glavni dokaz da Kristijano Ronaldo prelazi u saudijski fudbalski klub Al Nasr, jer nove informacije kažu da je klub iz Saudijske Arabije već zakazao ljekarski pregled i da će se sve ubrzo definisati.

Portugalac je na pragu potpisa za saudijski klub.

Ranije je najavljeno da će to desiti 1. januara naredne godine, ali niko nije želio zvanično da potvrdi.

“Nisam ovlašten reći da ili ne. Pričekajmo da vidimo kako će se do kraja godine razvijati događaji u zemlji i svjetskom fudbalu i šta bi trebali preduzeti na višoj instanci. Ono što mogu reći je da je Kristijano Ronaldo jedan od najboljih u istoriji fudbala.

Uvijek mi je bio primjer kao sportista, po volji koju pokazuje za pobjedom. I tada sam ga kao građanin Portugala uvijek podržavao. U pravo vrijeme, budućnost će se otvoriti svima”, izjavio je Ronaldov sunarodnjak Marselo Salazar, koji radi kao sportski direktor tima iz Saudijske Arabije.

Ronaldu se nudi čak 200 miliona evra na godišnjem niovu, ugovor do 2025. godine, ali i razne druge pogodnosti. Saudijci su spremni na sve samo da velika zvijezda dođe, ali Portugalac je ranije kazao da želi ostati u Evropi i boriti se za važne trofeje.

Excl: Al Nassr are scheduling a medical ahead of Cristiano Ronaldo’s move to Saudi Arabia, a deal they’re aiming to complete in time for the opening of the transfer window. Latest step reflects building optimism that Ronaldo is bound for the club. https://t.co/Wvi5gHDk01