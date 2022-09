Glavom nokautirao rivala, tuča fudbalera i četiri crvena kartona za 22 minuta

Fudbalski meč između U-18 selekcija Francuske i Poljske prekinut je u nedjelju popodne zbog četiri crvena kartona koje su Francuzi dobili u razmaku od 22 minuta.

Utakmica je odigrana u sklopu jednog prijateljskog turnira u Limožu, ali je ona ličila na sve samo ne na prijateljski duel. Pogotovo što je završena kada je igrač Sent Etjena Darnel Erik Bile u 77. minutu glavom nokautirao rivala.

Prethodno su Husni u 55. minutu, Belosijan u 61. i Gomis u 72. dobili direktne crvene kartone, što je Poljska iskoristila da dođe do gola za 3:2 koliko je i stajalao na semaforu u trenutku prekida.

"Za neke igrače neće biti povratka u reprezentaciju, oni moraju da shvate određene stvari. Drugi su imali ispravan stav i pokušali su da smire situaciju. Moramo ovo mirno analizirati, a ja ću kao selektor sankcionirati one koji su zaslužili sankcije", rekao je selektor Francuza Bernar Diomede, a prenosi Telegraf.

France Vs Pologne U18 Match arrêté la France était à 8 contre 11 et maintenant à 7 sur ce coup de tête. Les 2 joueurs de Monaco Ben Seghir et Olmeta n’ont pas été expulsés et Benama n’est pas rentré pic.twitter.com/I067ReI5G4