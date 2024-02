Glazer: Protiv Čukaričkog priželjkujem ambijent sa prolećne premijere

Čuvar mreže Fudbalskog kluba Crvena zvezda Omri Glazer se nakon pauze zbog povrede, na utakmici protiv Novog Pazara vratio na teren i uspio da ostane nesvladan na prvom gostovanju crveno-bijelih u proljećnom dijelu sezone.

Predstojeći izazov izabranike Vladana Milojevića očekuje već u subotu od 16 časova, kada će dočekati Čukarički, a golman je uvjeren u sjajnu podršku sa tribina, kao što je to bio slučaj na duelu protiv Voždovca.

„Nisam mogao da poželim bolji povratak na teren. Ostvarili smo pobedu na teškom gostovanju, a uz to sam uspeo i da ostanem nesavladan. Zbog povrede sam bio primoran da propustim utakmice na pripremama, kao i prvi meč u prolećnom delu sezone. Međutim, vredno sam radio svaki dan, kako bih što pre bio spreman. Zabeležili smo dve pobede i želimo da nastavimo u istom ritmu, s obzirom na to da je pred nama težak raspored i da nas tek očekuju utakmice sa ekipama iz gornjeg dela tabele. Cilj je isti, kao i na početku sezone, a to je osvajanje duple krune“, istakao je Omri Glazer.

Navijači Crvene zvezde su oduševili Glazera na utakmici protiv Voždovca, koju je propustio zbog povrede, te se nada da će istu atmosferu osjetiti i na duelu protiv Čukaričkog.

„Prva utakmica protiv Voždovca je bila za pamćenje, žao mi je što sam bio pored terena, ali sam sa druge strane imao priliku da pažljivo ispratim atmosferu i sjajne koreografije, koje su priredili naši navijači. Imam veliku želju da u subotu protiv Čukaričkog igram u istom ambijentu. Zvezdaši su nam pružili neverovatnu podršku, koja nam mnogo znači u borbi za titulu. Pozivam ih da dođu na Marakanu i u subotu, a mi ćemo učiniti sve kako bismo ih obradovali novim trijumfom“, zaključio je Omri Glazer.

