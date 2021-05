Glejzeri se izvinili navijačima Mančester junajteda

Jedan od vlasnika Mančester junajteda Džoel Glejzer, saopštio je da će po prvi put poslije 16 godina razgovarati sa navijačima mančesterskog kluba.

Glejzeri su 2005. godine kupili Mančester junajted, ali od tada nisu imali nikakav kontakt sa navijačima.

Već više od jedne decenije su navijači kivni na Glejzere i situacija oko Superlige pogurala je fanove da naprave incident, pa su prošlog vikenda uletjeli na stadion i odložili veliki derbi engleskog fudbala sa Liverpulom.

Glejzere to pretjerano nije zanimalo, s obzirom da oni ne samo što ne dolaze na utakmice, već im kancelarije nisu u Mančesteru.

Izbjegavali su novinare i bježali od njih na parkingu nekoliko dana poslije incidenta na "Old Trafordu", a jedan od njih odlučio je da ipak progovori i kaže šta ima.

"Moja porodica i ja volimo Mančester junajted i osjećamo odgovornost prema klubu za koji moramo da brinemo i čije vijednosti i tradiciju moramo da čuvamo. Vjerujemo i želimo da navijači budu vlasnici kluba", započeo je Glejzer i nastavio.

"Dirnuli ste me dijelovima vašeg pisma u kojima ste objasnili zašto smo vas razočarali podrškom Superligi. Za to vam se najiskrenije izvinjavam. Želim vam reći da sam svjestan vaše želje za promjenama i od sada ćemo vas konsultovati pri donošenju najvažnijih odluka za Junajted. Otvoreni smo za sve konstruktivne prijedloge i želimo sa vama razgovarati o ulaganjima u Old Traford, trening centar i sve što možemo poboljšati u organizaciji utakmica", poručio je Glejzer.

(B92)