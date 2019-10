Gol glavom sa polovine terena

Fudbaleri Basforda pobijedili su u Mančesteru u susretu Nortern Premijer lige ekipu Junajteda rezultatom 3:1, ali je ova utakmica sedmog engleskog ranga zbog drugog razloga došla na naslovnice svjetskih medija.

Naime, na meču odigranom na Broadhurts Parku postignut je jedan od najluđih golova koji su postignuti ove godine.

Igrač domaće ekipe je u 62. minutu očistio jednu loptu sa svoje polovine, a na drugoj strani terena dočekao ju je Basfordov igrač Stefan Galinski i glavom poslao prema protivničkom golu.

Junajtedov golman Kameron Belford izašao je na ivicu šesnaesterca i pogrešno procijenio loptu koja ga je prevarila te nakon odskoka završila u mreži.

Inače, bio je to pogodak za 2:1 vođstvo gostiju nakon što su prije njega pogađali Ovolabi za domaće i Ričards za goste. Konačnih 1:3 postavio je Grantam u sudijskoj nadoknadi.

Ever seen someone score with a header from inside their own half? You have now...pic.twitter.com/Wu1YkK4qPr