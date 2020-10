Gol nasmijao svijet i Rijeci donio evropsku jesen

Fudbaleri Rijeke napravili su iznenađenje i izbacili Kopenhagen u plej-ofu za ulazak u Ligu Evrope (0:1), a da sve za hrvatski tim bude slađe i nevjerovatnije "potrudio" se gol koji je postignut u 20. minutu koji je najblaže rečeno postignut uz puno sreće. I beskrajno je zabavan.

Ovakva situacija događa se baš, baš rijetko. Jednom u sto godina. Ali se sinoć na nesreću domaćeg tima dogodila u Kopenhagenu.

Naime, splet vrlo (ne)srećnih oklonosti, zavisno iz čijeg ugla gledate, doveo je do postizanja jedinog, na kraju će se ispostaviti odlučujućeg pogotka.

Franko Andrijašević, napadač gostiju, izborio se za loptu na sredini terena i krenuo ka golu "na sve ili ništa". Brzonogi igrač uspio je da se nađe nadomak šesnaesterca, i kada je trebalo da naleti na "zid" dvojca odbrambenih igrača su se sudarila ili bolje rečeno saplela jedan od drugog.

Golman je na to reagovao istrčavanjem, na šta je Andrijašević odgovorio lob udarcem. On je završio "na prečki", ali se lopta odbila pravo u kolena Ankersena, koji ju je praktično tom "intervencijom" ugurao u mrežu.

Sve ovo je izazvalo veliku pažnju na društvenim mrežama, i gol je dobio epitet najkomičnijeg u dugom vremenskom intervalu. A uz muziku iz legendarnog šoua Benija Hila ugođaj je potpun.

The absolute carnage in the build up and finish to this goal for Rijeka at Copenhagen tonight! So beautifully awful pic.twitter.com/ix75BH3smI