Gol sezone je postignut, pogledajte majstoriju Argentinca

U toku je posljednja utakmica drugog kola italijanske Serie A između Rome i Atalante, a možda smo već sada vidjeli pogodak sezone.

Roma je povela već u drugom minutu. Cengiz je prošao po desnoj strani, ubacio u šesnaesterac, a Argentinac Havier Pastore briljantno je petom s desetak metara pogodio za vođstvo Rome.

Osim što je oduševio navijače "vučice", Pastore je već u drugoj prvenstvenoj utakmici postigao možda i najljepši gol sezone. Ostaje da se vidi kako će napadači širom Apenina u nastavku Serije A odgovoriti na sjajnu majstoriju bivšeg igrača Pari Sen Žermena.

I pored odličnog poteza Argentinca Roma trenutno gubi rezultatom 1:3.

YES, JAVIER PASTORE JUST SCORED THIS BACK HEEL VS ATALANTApic.twitter.com/NQFfcxyZRE